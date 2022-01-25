Что такое флурона: как проявляется микс двух болезней и чем он опасен

Медицинский термин флурона – не новый и используется врачами для обозначения микса двух вирусов. По сути, это коинфекция – заражение одной клетки в организме разными видами вирусов.

Что такое флурона, как она проявляется и в чем состоит опасность – читайте в материале ниже.

Первые случаи флуроны, одновременного заражения гриппом и COVID-19 были зарегистрированы в конце декабря сначала в Израиле, а потом в Испании. Сейчас такие случаи регистрируют уже во многих странах мира.

Флурона – сочетание слов грипп и корона на английском языке. Это заболевание не является новым штаммом и является лишь обозначением заболеваний, которые были одновременно подтверждены у пациента.

Заражение необязательно происходит одновременно, но вирусы накладываются один на другой в короткий промежуток времени.

Симптомы флуроны

Медики сообщают, что на данный момент нет достаточно данных о том, чтобы говорить об опасности этого микса вирусов. Однако сочетание сразу двух вирусов может усиливать симптомы.

Определить самостоятельно наличие флуроны не получится. Тем более, что симптомы у гриппа, вирусных заболеваний и коронавируса – в большинстве случаев очень похожи.

Лихорадка и озноб

Усталость

Кашель

Одышка или затрудненное дыхание

Боль в горле

Мышечная боль и ломота в теле

Головная боль

Рвота или диарея

Изменение или потеря вкуса и запаха

Профилактика и лечение

При появлении таких симптомов стоит обратиться к семейному врачу и пройти тестирование. Нужно обязательно самоизолироваться, взять больничный. Лечение назначить может только ваш врач.

Защититься от микса двух вирусов можно только с помощью вакцинации – от гриппа и коронавируса. Также нужно соблюдать все противоэпидемические меры: социальная дистанция, защитные маски, частое мыть рук.

Чем опасна флурона

На данный момент случаев флуроны зарегистрировано немного. Все они имели легкое течение. Но коинфекция довольно опасна, так как невозможно спрогнозировать течение болезни и у врачей очень мало данных.

На организм оказывается сразу двойная нагрузка и последствия двух довольно сложных заболеваний могут быть серьезные – госпитализация, пневмония, тромбоз, тяжелое течение заболевания, вентиляция легких.

Особенно опасно сочетание двух вирусов для людей с хроническими заболеваниями, которые входят в группу риска при коронавирусе и гриппе.

Также двойное заражение негативно сказывается на состоянии сосудов человека и клетках. Два вируса сразу начинают атаковать иммунную систему и сильно ее ослаблять. На восстановление после флуроны придется потратить намного больше времени и сил.