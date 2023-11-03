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Такий вид головного болю зараз буває у кожного: як від нього позбавитися

Що таке головний біль напруги та як його прибрати (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Головний біль буває різний і найчастіший вид, який відчувають люди - це головний біль напруги (ГБН). На відміну від мігрені, він є більш легким, тиснучим (ніби голова у шоломі). При ГБН не буває нудоти, він не викликає чутливості до шуму та світла, і не посилюється від рухів. Саме такий біль частіше всього відчувають українці.

Причини виникнення головного болю напруги та якими способами можна від нього позбавитися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис невролога Давида Щербину в Instagram.

Чому виникає такий головний біль

За словами фахівця, найбільш розповсюджені причини - перевтома, пасивний спосіб життя і сильний стрес.

Як позбутися від такого головного болю

Відпочивати. Переключитися, зайнятися хобі, не працювати 24/7.

"Величезна кількість пацієнтів має ГБН тому, що намагається бути надлюдиною, працювати з ранку до ночі й зовсім не має ніякого відпочинку та часу для себе", - підкреслює лікар.

Займатися спортом. Невролог радить додати повноцінні фізичні навантаження.

"Це дуже дієво! І тут важливо, обирайте той спорт, який приносить вам радість та задоволення, це може бути й плавання, і бокс, і тренажерний зал, і танці, і йога", - каже Щербина.

Спати. Якщо ви сиділи за комп'ютером чи в телефоні до пізньої ночі або встали раніше чи пізніше ніж зазвичай - голова буде боліти. Спати потрібно за режимом, організм звикає до цього та адаптується. Якщо ви лягаєте сьогодні о 23:00, а завтра о 2:00 - не дивуйтеся появі головного болю.

Їжте. Як і сон, прийом їжі має бути за графіком. Запрацювалися і не поїли вчасно, впав рівень глюкози - ви поступово станете більш тривожним і знервованим, збільшиться активність симпатоадреналової системи через що може виникнути головний біль. Це треба, щоб ви пішли вполювати собі щось в холодильнику.

"Модифікували всі фактори, а головний біль все одно турбує? - тоді питання до вашого рівня стресу. ГБН (особливо часті та хронічні) дуже часто супроводжують депресивні та тривожні розлади, які й потрібно лікувати в таких випадках", - додав невролог.

 

До речі, раніше ми писали про те, що лікарі назвали шість маловідомих ознак раку крові.

А ще розповідали про те, чому виникає мігрень та як з нею впоратися.

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