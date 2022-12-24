ua ru
Сб, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Такі промахи у ліжку вам не пробачать! Топ помилок

Новость на русском →
Субота 24 грудня 2022 22:22
Такі промахи у ліжку вам не пробачать! Топ помилок Яких помилок не можна допускати під час інтиму (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Коли справа доходить до інтиму, варто продумати багато деталей і поставитися до цього процесу серйозно. Адже мета партнерів - отримати і дати задоволення.

Який інтим точно можна назвати поганим, і як не можна помилятися, пише канал Сексологія по-українськи в Telegram.

Негігієнічний

"Ви подумали про чистоту і свіжість партнера? Ні, ми не про це. Хоча це теж відіграє роль, але не першу. Куди важливіше бути єдиною в цей момент, якщо це від початку не оргія. Інша жінка може фізично поруч не бути присутньою, але ви виявите її сліди", - жартують експерти.

Нав'язаний

Секс може бути за домовленістю або за наполегливим проханням. Не треба нікого "уламувати", це просто принизливо і гидко.

Парадокс у тому, що в підсумку задоволення не отримає навіть той, кому це нібито дуже потрібно було. І по заслугах.

Дуже швидкий

Для всіх часовий показник буде своїм, але пара хвилин - ну точно мало. Якщо нема ніякої прелюдії і повноцінних фрикцій, що приводять від наростаючого збудження до довгоочікуваної кульмінації, - це точно провал.

Кохатися, виключно з=для задоволення тваринного інстинкту, скидання напруги однією зі сторін - однозначний фейл.

Егоїстичний

Знову ж таки, сексуальні стосунки передбачають задоволення обох партнерів. Якщо намагаються слідувати виключно своїм інстинктам і фантазіям, відмінних результатів не буде.

Раніше ми писали про вірні ознаки, що вас зраджують.

Крім того читайте, в які міфи про секс час перестати вірити.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосунки интим