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Таке буває раз на десятиліття. У січні відбудеться рідкісний парад планет: як його побачити

Субота 11 січня 2025 21:20
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Таке буває раз на десятиліття. У січні відбудеться рідкісний парад планет: як його побачити У січні відбудеться унікальний парад планет (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У кінці січня 2025 року жителі Землі зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище - парад планет, коли шість планет одночасно з'являться на небі. Це унікальна можливість побачити Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венеру та Сатурн у великому планетарному вирівнюванні.

Коли відбудеться парад планет, чи можна буде його побачити та що для цього потрібно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке парад планет?

Парад планет - це явище, коли кілька планет Сонячної системи вирівнюються на небі, утворюючи лінію або дугу. Такі події трапляються рідко і є цікавими для астрономів та спостерігачів.

Коли відбудеться парад планет

21 січня 2025 року на небі одночасно з'являться шість планет: Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера та Сатурн. Це рідкісне явище, оскільки одночасне вирівнювання шести планет трапляється не часто.

Таке буває раз на десятиліття. У січні відбудеться рідкісний парад планет: як його побачитиТаке буває раз на десятиліття. У січні відбудеться рідкісний парад планет: як його побачити

Парад планет 21 січня 2025 року (скриншот)

Чи можна побачити парад планет

Так, побачити парад планет 21 січня можна буде неозброєним оком. Але для цього потрібні наступні умови:

Час спостереження. Найкращий час для спостереження - ранній ранок, з 5:00 до 6:30, коли планети будуть найбільш видимими, ще до того, як зійде Сонце.

Місце спостереження. Вибирайте місця з мінімальним світловим забрудненням, такі як відкриті простори за межами великих міст.

Обладнання. Для спостереження достатньо бінокля або телескопа. Уран і Нептун будуть видні лише за допомогою бінокля або телескопа, тоді як інші планети можна побачити неозброєним оком.

Цікаві факти:

  • Такі паради планет є рідкісними й відбуваються лише кілька разів на десятиліття.
  • Під час параду планет можна побачити планети, які зазвичай не видні неозброєним оком, такі як Уран і Нептун.
  • У 2025 році відбудеться ще один парад планет - 28 лютого на небі з'явиться одночасно Сатурн, Меркурій, Нептун, Венера, Уран, Юпітер та Марс.

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Під час написання матеріалу використані джерела: LiveScience, ScienceAlert

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Парад планет Марс Венера Юпітер NASA
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