Таке буває раз на десятиліття. У січні відбудеться рідкісний парад планет: як його побачити

У кінці січня 2025 року жителі Землі зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище - парад планет, коли шість планет одночасно з'являться на небі. Це унікальна можливість побачити Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венеру та Сатурн у великому планетарному вирівнюванні.

Коли відбудеться парад планет, чи можна буде його побачити та що для цього потрібно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке парад планет?

Парад планет - це явище, коли кілька планет Сонячної системи вирівнюються на небі, утворюючи лінію або дугу. Такі події трапляються рідко і є цікавими для астрономів та спостерігачів.

Коли відбудеться парад планет

21 січня 2025 року на небі одночасно з'являться шість планет: Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера та Сатурн. Це рідкісне явище, оскільки одночасне вирівнювання шести планет трапляється не часто.

Парад планет 21 січня 2025 року (скриншот)

Чи можна побачити парад планет

Так, побачити парад планет 21 січня можна буде неозброєним оком. Але для цього потрібні наступні умови:

Час спостереження. Найкращий час для спостереження - ранній ранок, з 5:00 до 6:30, коли планети будуть найбільш видимими, ще до того, як зійде Сонце.

Місце спостереження. Вибирайте місця з мінімальним світловим забрудненням, такі як відкриті простори за межами великих міст.

Обладнання. Для спостереження достатньо бінокля або телескопа. Уран і Нептун будуть видні лише за допомогою бінокля або телескопа, тоді як інші планети можна побачити неозброєним оком.

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