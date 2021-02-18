Не такая, как все: на Закарпатье заметили уникальную белую лань

На Закарпатье удалось зафиксировать на фото уникальную лань-альбиноса. Лани обычно имеют рыжий окрас с пятнами, а вот белые рождаются очень редко – не более одного представителя на 20 тысяч.

Как рассказала Лариса Угрин, в этой местности лес особенный и там сохранилась дикая природа с животными. Белую лань ей удалось поймать в объектив фотоаппарата, когда она наблюдала з стадом оленей.

"Целый день гонялись по лесу за оленями. Если бы у меня был тот модный девайс, который считает шаги, он бы уже молил остановиться и неделю никуда не ходить", - призналась Угрин и отметила, что олени не сильно дают фотографироваться, убегают и прячутся, как только на них наводишь объектив.

"Олени пугливы и убегают всем стадом (я бы даже сказала табуном) в одном направлении. Фотографироваться не хотят, но должны. Иногда "зависают", когда им нужно провести сложные математические расчеты маршрута побега так, чтобы не быть сфотографированными. Очень рада, что мне не нужно потом отдавать им фотографии", - написала фотограф и добавила, что на одном из снимков в кадр попала уникальная лань-альбинос.

Фото: facebook.com/Лариса Угрин