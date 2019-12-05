Да кто вы такая? В Раде нагло обокрали украинскую художницу

Львовская художница Ольга Бартыш сообщила, что после выставкеи в Верховной Раде, которая была в июне 2019 года, у нее украли картину. Дело в том, что после двух недель экспозиции она познакомилась с хозяйкой художественного магазина, которая предложила ей разместить ее работы у себя в магазине под реализацию. Ольга любезно согласилась и передала туда восемь работ. Отметим, что никакого договора художница не подписывала. Об этом она сама рассказала на своей Facebook-странице, где описала всю ситуацию.

Через две недели картину с васильками купили. Об этом ей сообщил сам покупатель в соцсети, также с покупкой ее поздравила и Анна - хозяйка магазина, где были картины. Сделка по купле продаже произошла 26 июня, но деньги за картину художница так и не получила, Анна просто не отдала их ей и продолжала "кормить завтраками". Бартыш забрала остальные картины, поверив Анне, что та ей скинет деньги на карту за "васильки". Но этого не прозошло.

Аферистка Анна не отдала художнице деньги за картину (фото: facebook.com/shytrab)

"Мне очень стыдно за свою глупость. Честно. Но, похоже, так ростe. Эта история стала хорошим уроком на осмотрительность, серьезность, когда речь идет о сотрудничестве на таком уровне, об умении отстоять. Теперь я подписываю со всеми все, что только можно и сто раз проверю прежде чем скажу "ок", - написала Ольга.

Картина с васильками (фото: facebook.com/shytrab)