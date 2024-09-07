Така прикраса інтер'єру буде тільки у вас: унікальна рослина без коріння та горщика
Ви уявляєте собі максимально незвичну рослину - рослину без коріння? До того ж - яскраву, колоритну, а ще - просту у догляді. Ця рослина стане унікальною прикрасою інтер'єру, яка буде викликати справжній шок у гостей. Знайомтеся, тиландсія!
РБК-Україна (проект Styler) відкриває вам таємниці рослин-аерофітів, що можуть жити у вас вдома без горщиків та землі.
Що таке рослини-аерофіти?
Серед безлічі рослин є особлива група - аерофіти. Ці рослини беруть поживні речовини з повітря. У більшості з них коріння редуковане та служить лише для кріплення до субстрату. Їх листя вкрите лусочками, які затримують вологу, що обумовлено їхнім природним середовищем.
Аерофіти живуть у вологих тропічних лісах, використовуючи інші рослини як опору. Тиландсія уснеївидна, відома як луїзіанський мох, є яскравим прикладом таких рослин.
Тиландсія уснеївидна або луїзіанський мох (фото: Вікіпедія)
Атмосферна тиландсія
Атмосферна тиландсія - рослина без коріння. Це незвичайна екзотична квітка, яка не потребує горщика, оскільки має повітряне коріння. Тиландсія невибаглива в догляді, а її зовнішній вигляд настільки незвичайний і оригінальний, що сподобається кожному квітникарю.
Тиландсія - трав’яниста рослина з родини бромелієвих. Відомо близько 500 різновидів цього дивовижного виду.
Тиландсії не є паразитами, вони використовують інші рослини як опору, а вологу та поживні речовини отримують через лусочки на листі. Ці рослини мають високу декоративність і не потребують ґрунту.
Тиландсія медуза (фото: powo.science.kew.org)
Розміщення тиландсії в домі
Оскільки тиландсія не потребує ґрунту розмістити її слід не в горщиках, а в декоративних композиціях на камені або корі. Квітку можна прикріпити до решітки, шматка дерева або спеціальної конструкції для епіфітів.
Рослину разом з опорою періодично занурюють у воду. Щоб уникнути травмування, варто прикріпити її до невеликого бруска, який зручно занурювати у воду.
Якщо ви не хочете прикріплювати квітку, можна використовувати звичайні камені - достатньо покласти рослину зверху і чекати, поки вона закріпиться. Тиландсію також можна помістити у вазу або миску, тільки стежте, щоб у місткості не накопичувалася вода.
Ще один варіант - низький горщик з волокнистим матеріалом та корою, де можна зробити ямку та помістити рослину. Через кілька тижнів тиландсія сама закріпиться.
Тиландсія іонанта (фото: picturethisai.com)
Яки є різновиди тиландсій
Тиландсія уснеївидна (Tillandsia usneoides), або луїзіанський мох. Ця рослина має довгі тонкі стебла сіро-зеленого кольору, що створюють містичний вигляд. Стебла можуть досягати метра в довжину.
Тиландсія іонанта (Tillandsia ionantha) - невелика рослина з розетками зеленувато-сріблястого кольору. Влітку цвіте синьо-фіолетовими квітами, а перед цвітінням верхні листочки червоніють.
Тиландсія медуза (Tillandsia caput-medusae) - рослина з подовженими листям, зібраними у цікаву розетку. Цвіте колосками рожевого кольору та фіолетовими квітами.
Тиландсія бульбоза (Tillandsia bulbosa) - має довші листя та досягає 7-8 см у довжину. Під час цвітіння верхні листя стають червонуватими.
Тиландсія ксерографіка (Tillandsia xerographica) - велика рослина з сизим плоским листям, що завивається на кінцях. Вона може досягати до 30 см у діаметрі.
Ці незвичайні рослини додають елегантності та екзотики у будь-яке приміщення, прикрашаючи його своєю красою.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання House Beautiful, Dengarden, Вікіпедія.