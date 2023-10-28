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Така дієта взагалі "не працює", а лише шкодить здоров'ю: це варто знати

Субота 28 жовтня 2023 16:58
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Така дієта взагалі "не працює", а лише шкодить здоров'ю: це варто знати Яка дієта лише шкодить здоров'ю (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Юлія Коваль

У сучасному світі існують тисячі різноманітних способів позбутися від зайвої ваги. Однак, часто дотримуючись тієї чи іншої дієти, людина ніяк не худне та ще й шкодить здоров'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост дієтолога та сімейного лікаря Юлії Коваль в Instagram.

Як не можна худнути

Організм потребує енергії, щоб функціонувати і задовольняти всі потреби. Дієтолог каже, що швидкість метаболізму в спокої (витрати енергії, коли тіло перебуває в спокої) становить найбільшу частину загальних затрат енергії.

До того ж існує думка, що для того, щоб схуднути потрібно урізати раціон і дотримуватися низькокалорійного харчування.

"Низькокалорійними дієтами можна вважати дієти з раціоном 800 - 1200 ккал. За таким принципом і існує більшість марафонів схуднення в соціальних мережах", - йдеться у повідомленні.

Юлія Коваль додала, що результат буде, але при такому типу харчуванні цифра порадує лише в кінці.

До чого бути готовим

Однак, людина повинна бути готовою до того, що:

  • вага повернеться, як тільки ви повернетеся до звичного харчування. Великі шанси, що повернеться більше, ніж було
  • сповільниться метаболізм - організм перейде в режим "економії" та почне синтезувати енергію з розпаду власної м’язової тканини та жирів
  • закрепи
  • дефіцит поживних речовин, клітковини
  • нестача енергії, відчуття втоми, знесилення та головний біль
  • неприємний присмак та запах із ротової порожнини
  • втрата мотивації та наближення до розладів харчової поведінки

"Можливо вже потрібно зрозуміти, що за обіцяними швидкими результатами вас очікує інше, що процес схуднення потрібно розглядати в довгостроковій перспективі", - каже дієтолог.

Якою повинна бути дієта

"Успіх" на швидкій дієті - це лише ілюзія, оскільки будь-яка втрата кілограмів, швидше за все, походить від води, а не від жиру.

Найкраща дієта - це та, яку можна дотримуватися все життя. Зокрема, вона повинна бути:

  • смачною
  • корисною
  • безпечною
  • не викликати відчуття голоду
  • збалансованою
  • різноманітною

Раніше ми повідомляли, як після 40 років не набрати вагу.

Також ми писали, що таке Гарвардська тарілка харчування та які продукти до неї входять.

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