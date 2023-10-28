Така дієта взагалі "не працює", а лише шкодить здоров'ю: це варто знати
У сучасному світі існують тисячі різноманітних способів позбутися від зайвої ваги. Однак, часто дотримуючись тієї чи іншої дієти, людина ніяк не худне та ще й шкодить здоров'ю.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост дієтолога та сімейного лікаря Юлії Коваль в Instagram.
Як не можна худнути
Організм потребує енергії, щоб функціонувати і задовольняти всі потреби. Дієтолог каже, що швидкість метаболізму в спокої (витрати енергії, коли тіло перебуває в спокої) становить найбільшу частину загальних затрат енергії.
До того ж існує думка, що для того, щоб схуднути потрібно урізати раціон і дотримуватися низькокалорійного харчування.
"Низькокалорійними дієтами можна вважати дієти з раціоном 800 - 1200 ккал. За таким принципом і існує більшість марафонів схуднення в соціальних мережах", - йдеться у повідомленні.
Юлія Коваль додала, що результат буде, але при такому типу харчуванні цифра порадує лише в кінці.
До чого бути готовим
Однак, людина повинна бути готовою до того, що:
- вага повернеться, як тільки ви повернетеся до звичного харчування. Великі шанси, що повернеться більше, ніж було
- сповільниться метаболізм - організм перейде в режим "економії" та почне синтезувати енергію з розпаду власної м’язової тканини та жирів
- закрепи
- дефіцит поживних речовин, клітковини
- нестача енергії, відчуття втоми, знесилення та головний біль
- неприємний присмак та запах із ротової порожнини
- втрата мотивації та наближення до розладів харчової поведінки
"Можливо вже потрібно зрозуміти, що за обіцяними швидкими результатами вас очікує інше, що процес схуднення потрібно розглядати в довгостроковій перспективі", - каже дієтолог.
Якою повинна бути дієта
"Успіх" на швидкій дієті - це лише ілюзія, оскільки будь-яка втрата кілограмів, швидше за все, походить від води, а не від жиру.
Найкраща дієта - це та, яку можна дотримуватися все життя. Зокрема, вона повинна бути:
- смачною
- корисною
- безпечною
- не викликати відчуття голоду
- збалансованою
- різноманітною
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