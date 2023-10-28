Така дієта взагалі "не працює", а лише шкодить здоров'ю: це варто знати

У сучасному світі існують тисячі різноманітних способів позбутися від зайвої ваги. Однак, часто дотримуючись тієї чи іншої дієти, людина ніяк не худне та ще й шкодить здоров'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост дієтолога та сімейного лікаря Юлії Коваль в Instagram .

Як не можна худнути

Організм потребує енергії, щоб функціонувати і задовольняти всі потреби. Дієтолог каже, що швидкість метаболізму в спокої (витрати енергії, коли тіло перебуває в спокої) становить найбільшу частину загальних затрат енергії.

До того ж існує думка, що для того, щоб схуднути потрібно урізати раціон і дотримуватися низькокалорійного харчування.

"Низькокалорійними дієтами можна вважати дієти з раціоном 800 - 1200 ккал. За таким принципом і існує більшість марафонів схуднення в соціальних мережах", - йдеться у повідомленні.

Юлія Коваль додала, що результат буде, але при такому типу харчуванні цифра порадує лише в кінці.

До чого бути готовим

Однак, людина повинна бути готовою до того, що:

вага повернеться, як тільки ви повернетеся до звичного харчування. Великі шанси, що повернеться більше, ніж було

сповільниться метаболізм - організм перейде в режим "економії" та почне синтезувати енергію з розпаду власної м’язової тканини та жирів

закрепи

дефіцит поживних речовин, клітковини

нестача енергії, відчуття втоми, знесилення та головний біль

неприємний присмак та запах із ротової порожнини

втрата мотивації та наближення до розладів харчової поведінки

"Можливо вже потрібно зрозуміти, що за обіцяними швидкими результатами вас очікує інше, що процес схуднення потрібно розглядати в довгостроковій перспективі", - каже дієтолог.

Якою повинна бути дієта

"Успіх" на швидкій дієті - це лише ілюзія, оскільки будь-яка втрата кілограмів, швидше за все, походить від води, а не від жиру.

Найкраща дієта - це та, яку можна дотримуватися все життя. Зокрема, вона повинна бути: