Такая диета вообще "не работает", а только вредит здоровью: это стоит знать
В современном мире существуют тысячи разнообразных способов избавиться от лишнего веса. Однако, часто соблюдая ту или иную диету, человек никак не худеет и еще вредит здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога и семейного врача Юлии Коваль в Instagram.
Как нельзя худеть
Организм нуждается в энергии, чтобы функционировать и удовлетворять все потребности. Диетолог говорит, что скорость метаболизма в покое (расход энергии, когда тело находится в покое) составляет наибольшую часть общих затрат энергии.
К тому же существует мнение, что для того, чтобы похудеть, нужно урезать рацион и придерживаться низкокалорийного питания.
"Низкокалорийными диетами можно считать диеты с рационом 800 - 1200 ккал. По такому принципу и существует большинство марафонов похудения в социальных сетях", - говорится в сообщении.
Юлия Коваль добавила, что результат будет, но при таком типе питания цифра порадует только в конце.
К чему быть готовым
Однако, человек должен быть готов к тому, что:
- вес вернется, как только вы вернетесь к привычному питанию. Большие шансы, что вернется больше, чем было
- замедлится метаболизм - организм перейдет в режим "экономии" и начнет синтезировать энергию из распада собственной мышечной ткани и жиров
- закрепи
- дефицит питательных веществ, клетчатки
- нехватка энергии, чувство усталости, упадок сил и головная боль
- неприятный привкус и запах из полости рта
- потеря мотивации и приближение к расстройствам пищевого поведения
"Возможно, уже нужно понять, что по обещанным быстрым результатам вас ожидает другое, что процесс похудения нужно рассматривать в долгосрочной перспективе", - говорит диетолог.
Какой должна быть диета
"Успех" на быстрой диете - это лишь иллюзия, поскольку любая потеря килограммов, скорее всего, происходит от воды, а не от жира.
Лучшая диета - это та, которую можно соблюдать всю жизнь. В частности, она должна быть:
- вкусной
- полезной
- безопасной
- не вызывать чувство голода
- сбалансированной
- разнообразной
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