Таинственное исчезновение матери с дочкой: появились новые подробности

Под Киевом при странных обстоятельствах исчезли две женщины – 53-летняя Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская. Женщины выехали из города Бровары 17 августа на автомобиле Тойота, госномер АІ 2662 ЕЕ в сторону столицы и связь с ними оборвалась. В Киеве они так и не появились.

Утром 19 августа полиция обнаружила автомобиль Toyota, на котором женщины отправились в путь. Машина была найдена сотрудниками полиции на территории Броварского района.

Пропавшие Надежда Головач и Юлия Зайковская (фото: Национальная полиция)

Как сообщили в правоохранительных органах, в салоне автомобиля были обнаружены документы на транспортное средство, водительское удостоверение, а также личные вещи пропавших женщин.

Автомобиль, на котором уехали женщины и исчезли, нашли в Броварском районе (фото: Национальная полиция)

На место приехали эксперты, которые нашли в салоне отпечатки пальцев, биологические образцы и передали их на экспертизу.

Розыскные мероприятия по установлению местонахождения Надежды Голова и Юлии Зайковской продолжаются. На данный момент идет обследование места обнаружения автомобиля, поиск свидетелей и опрос очевидцев.

В машине пропавших женщин нашли документы и личные вещи (фото: Национальная полиция)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Николаевом жестоко убили военного, а его тело бросили в речку Южный Буг. Полиция вышла на след убийцы и выяснила, что произошло в тот день.

А также рассказывали о том, что в Киеве водитель такси и пассажир устроили потасовку прямо время движения автомобиля.