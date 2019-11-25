"Бумбокс" в новом составе презентовали свой "Таємний код" счастливым львовянам

Группа "Бумбокс" во Львове (Фото: Пресс-служба)

Во Львове группа "Бумбокс" дала сразу два концерта

Группа "Бумбокс" вместе с лидером коллектива Андреем Хлывнюком отыграли два концерта во Львове в новом составе и представили публике восьмой студийный альбом "Таємний код: Рубікон". Концерты прошли в рамках тура по Украине, который начался 19 сентября и охватывает 15 городов. Львов стал единственным городом, где "Бумбокс" дал сразу два концерта.

Львовская публика встретила "Бумбокс" очень тепло, все билеты на концерты в ночной клуб "Малевич" были проданы задолго до мероприятия. В рамках презентации нового альбома группа исполнила песни: "Тримай мене", римейк к песне "Ангела, яка я" группы "Крихітка", "Дрантя", "Твій на 100%", "Побачимось", "ДШ".

Группа Бумбокс на сцене клуба "Малевич" во Львове

Также участники группы порадовали фанатов и старыми хитами – "Вахтерам", "Квіти в волоссі", "Дитина", "Ким би були", "Сталеві квіти", "На 8 этаже".

Группа Бумбокс на сцене клуба "Малевич" во Львове

В тур по Украине группа "Бумбокс" отправилась в обновленном составе – в коллективе появились гитарист Дмитрий Кувалин, Олег Аджибаев и бас-гитаристка Инна Невойт, которая стала первой и единственной женщиной в коллективе.

Группа Бумбокс на сцене клуба "Малевич" во Львове

Лидер группы Андрей Хлывнюк рассказал, что новая участница вдохновила ребят чаще ходить в барбер-шоп и следить за собой.

"Это виртуозная музыкант с опытом, лингвистка, интересный, интеллигентный человек, красивая. Ребята у меня и так все красавцы, а теперь такие каждый день, как из барбер-шопа. Но в нашей стране, к сожалению, помимо других проблем, есть проблема гендерного неравенства, когда розовые предметы в аптеке обычно вдвое дороже, чем синие, когда женщина имеет более низкую зарплату только потому, что она женщина. Поэтому я хочу подчеркнуть, что у нас не девушка в команде появилась, а классный бас-гитарист. И уже потом какие-то юбки, каблуки и все остальное", - отметил он.

Группа Бумбокс на сцене клуба "Малевич" во Львове

Коллектив покинули: гитарист Андрей "Муха" Самойло, басист Денис Левченко и звукоинженер Игорь Мельник. Как отметил Хлывнюк, группа теперь звучит совсем по-другому.