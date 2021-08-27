Как табачный дым влияет на здоровье детей: ученые сделали важное заявление

Ученые впервые исследовали влияние курения и других негативных факторов на детей. В частности, пассивное вдыхание вредных веществ приводит к быстрому биологическому старению.

Так, во время беременности и в самом начале жизни ребенка негативное влияние окружающей среды может бесповоротно изменить метаболизм и физиологию организма. Вдыхание вредных веществ может ускорить процесс биологического старения.

На клеточном уровне старение – это непрерывный процесс, который начинается в раннем возрасте и который можно измерить благодаря так называемым эпигенетическим часам. Он позволяет оценить биологический возраст старший или младший по хронологический.

Какое влияние на детей

Международная группа исследователей проанализировала влияние пассивного курения на детей в самом начале их жизни. В частности, они использовали данные и образ жизни 1 173 участников. Общий их возраст составлял от 6 до 11 лет.

Поэтому специалисты обнаружили, что пассивное курение беременной женщины было связано с ускорением эпигенетическое старение будущего ребенка. Соответствующее негативное влияние сохранялось и в том случае, если ребенок в раннем детстве находился в контакте с курильщиками.

Дети, подвергающиеся воздействию пассивного курения, на 50-100 % чаще болеют острыми респираторными болезнями. А среди детей грудного возраста вдыхание вторичного табачного дыма может вызвать внезапную смерть, у беременных женщин — выкидыши или рождение детей с низкой массой тела.