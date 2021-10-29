Сжигание - в 350 раз вреднее курения. Так что же делать с опавшей листвой?

Сжигать осенние листья очень опасно для здоровья. Однако это не останавливает людей от того, чтобы осенью и весной устраивать костры их охапок таких листьев. Существуют и другие способы избавиться от листьев и при этом не наносить вред для окружающей среды.
Почему нельзя сжигать осенние листья и как можно избавиться от них другим способом – читайте в материале ниже.
Как отмечают в Центре общественного здоровья, 1 тонна тлеющих листьев дает 30 кг угарного газа, который блокирует поступление кислорода к тканям организма.
Во многих страна мира сжигание травы запрещено законом и карается огромными штрафами. В Украине сжигание листьев нарушает Конституцию – права человека на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду (статья 50).
Также запрет на сжигание листьев, травы и мусора отрегулирован в Административном кодексе Украины – ст. 77-1 КУоАП и ст. 82 КуоАП. Штраф за такое нарушение – от 6120 гривен.
Как сообщает ТСН, утилизировать листья можно вполне безопасно другими способами.
Например, можно создать перегной из листьев. Поместить их в специальные мешки, утрамбовать и оставить во влажном месте на год-полтора. Потом их можно использовать для улучшения почвы.
Можно листья компостировать. Для этого их собирают в яму или компостную кучу, измельчают, перекладывают перегноем или грунтом слоями. Через год получится отличный компост.
Еще листья можно использовать как материал для теплых грядок. Их можно закапывать в землю, на которой вы собираетесь высаживать ранние весенние овощи и зелень. Подготовьте траншеи, засыпьте туда листья, сверху добавьте измельченную траву и полейте водой. Выкопанную почву для грядок оставьте рядом. Весной насыпьте в траншеи землю и накройте нетканым материалом. Через несколько дней можете высаживать рассаду.
В саду листья можно разбросать опавшие листья на цветочные клумбы и кусты – так вы сделаете им защиту от сорняков и морозов. Весной просто соберите граблями и перекопайте.
Используйте листья для утепления на зиму. Сухими листьями обсыпьте теплолюбивые кустарники и растения.
Пройдитесь по своему участку с газонокосилкой, чтобы измельчить листья. Лучше всего это делать в сухую погоду и снимите короб для сбора травы. Листья останутся между травой и попадут в почву – станут естественным удобрением.
Напомним, ранее мы писали о том, какие штрафы грозят украинцам за сжигание травы и листьев.