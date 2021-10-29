Сжигание - в 350 раз вреднее курения. Так что же делать с опавшей листвой?

Почему листья сжигать нельзя

Как отмечают в Центре общественного здоровья, 1 тонна тлеющих листьев дает 30 кг угарного газа, который блокирует поступление кислорода к тканям организма.

Пепел от листьев не может быть хорошим удобрением – наоборот, он вредит почве и снижает ее плодородность.

При сжигании листьев выделяется не только угарный газ, а и пыль, оксид азота, тяжелые металлы, канцерогенные соединения бензопиренов.

Задымленность от таких костров становится причиной раздражения глаз или полости носа – это приводит к затрудненности дыхания, кашлю и головным болям.

Сжигание листьев провоцирует загрязнение воздуха, которые повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и появление онкологии.

Ядовитые газы при сжигании могут стать источником аллергии и влиять на иммунную систему человека.

Выбросы ядовитых веществ при сжигании листьев в 350 раз вреднее курения сигарет.

Сжигание листьев приводит к загрязнению атмосферы, воды и почвы.

Поджигание сухой травы может привести к гибели животных и насекомых.

А что говорит закон?

Во многих страна мира сжигание травы запрещено законом и карается огромными штрафами. В Украине сжигание листьев нарушает Конституцию – права человека на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду (статья 50).

Также запрет на сжигание листьев, травы и мусора отрегулирован в Административном кодексе Украины – ст. 77-1 КУоАП и ст. 82 КуоАП. Штраф за такое нарушение – от 6120 гривен.

Что же делать с осенними листьями?

Как сообщает ТСН, утилизировать листья можно вполне безопасно другими способами.

Например, можно создать перегной из листьев. Поместить их в специальные мешки, утрамбовать и оставить во влажном месте на год-полтора. Потом их можно использовать для улучшения почвы.

Можно листья компостировать. Для этого их собирают в яму или компостную кучу, измельчают, перекладывают перегноем или грунтом слоями. Через год получится отличный компост.

Еще листья можно использовать как материал для теплых грядок. Их можно закапывать в землю, на которой вы собираетесь высаживать ранние весенние овощи и зелень. Подготовьте траншеи, засыпьте туда листья, сверху добавьте измельченную траву и полейте водой. Выкопанную почву для грядок оставьте рядом. Весной насыпьте в траншеи землю и накройте нетканым материалом. Через несколько дней можете высаживать рассаду.

В саду листья можно разбросать опавшие листья на цветочные клумбы и кусты – так вы сделаете им защиту от сорняков и морозов. Весной просто соберите граблями и перекопайте.

Используйте листья для утепления на зиму. Сухими листьями обсыпьте теплолюбивые кустарники и растения.

Пройдитесь по своему участку с газонокосилкой, чтобы измельчить листья. Лучше всего это делать в сухую погоду и снимите короб для сбора травы. Листья останутся между травой и попадут в почву – станут естественным удобрением.