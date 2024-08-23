Сюрприз для захисника: Олександр Усик завітав на новосілля до оборонця Маріуполя

Морський піхотинець Ростислав Приступа, який брав участь в обороні Маріуполя, став власником квартири на Київщині за програмою "Серце Азовсталі. Вдома". На новосілля до оборонця завітав абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Візит спортсмена став справжньою несподіванкою для захисника. Приступа сам з дитинства захоплюється спортом. Саме спорт допомагає йому відновлюватися після тяжкого поранення, яке він отримав в Маріуполі. Через нього Ростислав спочатку взагалі не міг ходити, але завдяки кропіткій праці наразі оборонець пересувається на милицях. Олександр Усик також показав оборонцю кілька вправ та дав поради, які будуть корисними для відновлення

"Після полону, в мене був період, коли я два місяці сидів і майже не займався. І я відчував себе не дуже комфортно. Тоді я зрозумів, що потрібно не сидіти на місці і постійно чимось займатися, і тоді життя стає цікавішим. І дуже дякую проєкту "Серце Азовсталі" та Рінату Ахметову. Я і не мріяв, що колись мені можуть подарувати квартиру. Це мотивує розвиватися ще більше та рухатися уперед", - розповів захисник.

За програмою "Серце Азовсталі. Вдома" квартири отримали вже понад 100 оборонців Маріуполя з І або ІІ групою інвалідності отримали власні квартири у різних куточках України. Усього проєкт передасть 200 квартир.

"Нашим захисникам потрібна така підтримка. Це дуже чудова ініціатива. Мені дуже приємно було поспілкуватися з Ростиславом. Почути його історію. Відповісти на його питання. Бути корисним порадою", - ділиться враженнями про новосілля Олександр Усик.

"Для нас кожна історія кожного захисника з цих 200 - це окремий виклик. Тому що це люди, які зазнали дуже важких поранень. Але водночас це можливість створити історію успіху, показати її та змотивувати інших", - зазначила Голова наглядової ради "Серця Азовсталі" Наталія Ємченко.

Проєкт відкриває додатковий прийом заявок на програму "Вдома". Цьогоріч квартири отримають ще 70 оборонців Маріуполя. Податися на програму можна до кінця жовтня за телефоном гарячої ліні 0 (800) 600 114.