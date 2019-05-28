Сын украинской певицы-"запроданки" закрутил роман с юной моделью (фото)

Сын певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) закрутил роман с юной российской моделью Марией Слугиной. О том, что единственный сын родившейся в Киеве певицы-украинофобки состоит в отношениях, поклонники 45-летней артистки узнали из социальных сетей.

Наташа Королева (фото: instagram.com/koroleva__star)

Так, на некоторых снимках, опубликованных в Instagram-аккаунте Слугиной, видно, как она позирует в нежных объятиях 17-летнего Архипа. Судя по всему, в последнее время начинающая модель очень часто проводит выходные и свободное время в компании не только своего возлюбленного, но и его родителей.

Одну фотографию, на которой Маша отдыхает с Архипом, Наташей Королевой, Тарзаном и друзьями звездного семейства, девушка подписала так: "Прекрасные выходные в замечательной компании".

Маша Слугина в компании Наташи Королевой, Тарзана и Архипа (фото: instagram.com/slugina_64)

Тем временем, сами Королева и Тарзан отношения своего чада никак не комментируют. Но, скорее всего, одобряют новую пассию сына.

Добавим, что о Слугиной известно немного. Как удалось выяснить, проанализировав ее профили в соцсетях, девушка занимается модельным бизнесом. Более того, она уже успела триумфировать на нескольких конкурсах красоты, где ее внешность была отмечена различными титулами.

Маша Слугина - начинающая модель (фото: instagram.com/slugina_64)

Напомним, что Наташа Королева, которой запрещен въезд в Украину из-за поездок в аннесированный Крым, часто нелецеприятно высказывалась об украинцах и власти.

Кроме того, во время одного из фестиваля исполнительница песни "Маленькая страна" обидела жителей Беларуси.