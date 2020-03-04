Сын Сергея Бабкина попал в реанимацию: все подробности

Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной сегодня, 4 марта, утром отвезли своего 13-летнего сына Артура в Харьковскую областную детскую клиническую больницу №1. Подростка поместили в отделение реанимации. Об этом рассказала мама мальчика Снежана Бабкина на своей странице в Instagram.

В пятницу утром у Артура был несильный кашель, в субботу у него уже появился мокрый кашель, а в воскресенье добавился насморк. При этом кашель стал сильнее. В понедельник у подростка была температура 38,5, а ночью - выше 41.

Снежана хотела вызвать скорую помощь, но сын ее отговорил. Температуру удалось сбить до 38,5-39,5. Во вторник семья вызвала на дом медсестру для анализа крови.

Скриншот с Instagram

Сегодня ночью у парня температуры уже не было, но утром он заявил, что ему больно кашлять и дышать. Кроме того, у Артура болел живот. Родители посоветовались с врачом, и он сказал срочно ехать в больницу.

"Приехали. Артур еле дошел от машины до двери поликлиники, дышать тяжело!! Сделали рентген- воспаление легких с осложнением. Поражение нескольких сегментов лёгкого. Быстро забрали в реанимацию", - рассказала Снежана Бабкина.

Сейчас Артур находится в палате в реанимации под наблюдением. Ему дают тройную дозу антибиотиков, и он под постоянным контролем врачей.

"Напротив в палатах лежат совсем маленькие детки с такими же осложнениями. Лежат без родителей. Еще меньше, чем Елисейчик. Так жалко. Врачи говорят, что вирус этого сезона чаще всего заканчивается пневмониями! " - отметила женщина.

Она также призвала родителей не лечить детей в домашних условиях, а всегда обращаться за помощью к специалистам.

Напомним, что в Киеве двухлетний ребенок умер во время процедуры в Детской клинической больнице №1.