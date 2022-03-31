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Сын-оккупант хотел вывезти мать из-под Херсона, но она отказалась, испугавшись его "друзей"

Иллюстративное фото: бомбоубежище в Харькове (УНИАН)
Автор: Светлана Мащенко

СБУ перехватило разговор сына-оккупанта родом из Херсонской области с матерью, которая осталась в зоне боевых действий и отказывается выезжать.

Аудио появилось в пресс-службе Службы безопасности.

"Как я уеду, как я, наверное, под прицелом сижу тут?" - спрашивает женщина.

На что сын начинает кричать, что ему пришлось уговаривать командира полка, чтобы приехали ее забрать, а она отказалась.

Женщина говорит, что испугалась российских военных.

"Ты просто не видел, как нас здесь брали. Ты не видел. Я перепугана до смерти. Меня трясло два дня. Потому что нас брали здесь в пол шестого", - говорит мать оккупанта, называя его ласково, Владичек.

Женщина сказала, что она очень любит сыновей, но у нее здесь "муж лежит", она его не оставит, потому что потом не сможет к нему приехать.

"Интересно, как ты можешь спокойно спать после такого, оккупант Войцешко В. М., 10.10.1991 года рождения?" - спрашивают в СБУ.

Ранее мы писали, что оккупанты в разговоре признались, что они уничтожают полностью украинские поселки.

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