Сын Марадоны угодил в реанимацию: о смерти отца узнал от журналиста

Диего Марадона и его сын Диего Синагра (фото: ellitoral.com.ar)

Сыну Диего Марадоны позвонил представитель "желтой прессы" за комментарием

Сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который умер в результате сердечно-легочного приступа, попал в реанимацию после осложнений от коронавируса. 34-летний итальянский футболист, игрок пляжной сборной именно в больнице и узнал о смерти отца.

Об этом рассказал журналист Танкреди Палмери в своем Twitter.

Также он отметил, что один из представителей "желтой прессы" нашел Диего Марадону-младшего по телефону, чтобы узнать его реакцию на трагическую весть, которая прогремела на весь мир.

"И именно так Диего-младший узнал, что он потерял своего отца. Оставьте мальчика в покое", - говорится в публикации.

Фото: скрин поста twitter.com/tancredipalmeri

Диего Армандо Марадона Синагра (Диего-младший или Дигито) родился в Неаполе в Италии 20 сентября 1986 года в результате романа между Марадоной и молодой местной женщиной по имени Кристиана Синагра. Мальчика воспитывала мать. У него есть сводный брат по имени Диего Фернандо Марадона Охеда, родившийся от Марадоны в 2013 году.

Сын Марадоны Диего Синагра (фото: globallookpress.com)

Марадона Синагра страстно увлекался футболом и начал играть в юном возрасте, подражая навыкам своего отца. В 11 лет он был частью молодежной команды "Наполи". Диего-младший представлял сборную Италии в возрасте до 17 лет. В 2004 году молодой Марадона Синагра на сезон пополнил молодежный состав Генуи.

Итальянский суд признал отцовство Марадоны в 1993 году, но Марадона Синагра впервые встретился со своим отцом только в 2003 году во время турнира по гольфу в Фьюджи.

10 июня 2015 года Марадона Синагра женился на Нунции Пеннино в Неаполе и получил благословение Папы Франциска.

25 августа 2016 года Марадона публично признал Марадону Синагра своим сыном и заявил перед СМИ в Буэнос-Айресе: "Я очень его люблю, и он очень похож на меня".

Ранее мы писали о том, как футбольный мир отреагировал на смерть Марадоны.