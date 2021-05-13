Премиальное соглашение Disney и SWEET.TV: обнародованы рейтинги фильмов

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV стал первым украинским OTT-сервисом, который открыл для своих зрителей премиальную библиотеку Disney по подписке. На сервисе наблюдают большую популярность фильмов киностудии и делятся рейтингом.

Как известно, соглашение между Disney и SWEET.TV было заключено в начале 2021 года. Теперь абоненты онлайн-кинотеатра могут просматривать премьеры киностудии значительно раньше. Также, они получили доступ к фильмам Marvel и вселенной "Звездные войны" по подписке.

Кроме этого. в кинозале сервиса появились эксклюзивы от Disney: фильмы, которые легально онлайн в Украине можно посмотреть только на SWEET.TV, а именно: "Малефисента: Владычица тьмы", "Холодное сердце 2", "Звездные войны: Скайуокер. Восход" и "Дамбо".

SWEET.TV обнародовал первые результаты сотрудничества с голливудской киностудией Disney по условиям эксклюзивного соглашения. Сервис составил рейтинг фильмов вселенной Marvel и франшизы "Звездные войны" по популярности среди зрителей: в период с января по май общее количество просмотров достигло 330 тыс.

Среди фильмов о супергероях первое место заняла лента "Черная пантера", на втором месте разместилась первая часть "Мстителей", а тройку лидеров закрыл фильм "Первый мститель: Вторая война". Общее количество просмотров франшизы Marvel достигло отметки в 300 тысяч.

"Интересно, что на последнее место рейтинга попал "Железный Человек 2", который в четыре раза отстает от лидера. К нему во второй десятке присоединились фильмы про Тора, "Стражи галактики" и еще 2 части "Железного человека". Наше сотрудничество с Disney продолжается. Мы будем делать еще больше важных шагов для того, чтобы наши зрители могли смотреть качественное голливудское кино мирового класса", - отмечает директор по маркетингу SWEET.TV Марина Русак.

Полный рейтинг фильмов Marvel по версии зрителей SWEET.TV:

Фильмы саги "Звездные войны" только начинают набирать популярность. Чаще всего зрители смотрели эксклюзив "Звездные войны: Скайуокер. Восход", на второе место поднялся "Изгой-один: Звёздные войны. Истории", тройку лидеров закрыл "Хан Соло: Звездные войны. Истории". В общем фильмы киновселенной набрали 30 тыс. просмотров.