Преміальна угода Disney та SWEET.TV: оприлюднено рейтинги фільмів

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV став першим українським OTT-сервісом, що відкрив для своїх глядачів преміальну бібліотеку Disney за передплатою. На сервісі спостерігають велику популярність фільмів кіностудії та діляться рейтингом стрічок.

Як відомо, преміальна угода між Disney та SWEET.TV була укладена на початку 2021 року. Абоненти онлайн-кінотеатру можуть переглядати прем’єри кіностудії значно раніше. Також вони отримали доступ до фільмів Marvel і стрічок всесвіту "Зоряні війни" за передплатою.

Крім цього, у кінозалі сервісу з’явилися ексклюзиви від Disney: фільми, що легально онлайн в Україні можна подивитися тільки на SWEET.TV, а саме: "Чаклунка: Повелителька темряви", "Крижане серце 2", "Зоряні Війни: Епізод 9 - Скайвокер. Сходження" та "Дамбо".

SWEET.TV оприлюднив перші результати співпраці з голлівудською кіностудією Disney за умовами ексклюзивної угоди. Сервіс склав рейтинг фільмів всесвіту Marvel і франшизи "Зоряні війни" за популярністю серед глядачів: в період з січня до травня загальна кількість переглядів сягнула 330 тис.

Серед фільмів про супергероїв перше місце посіла стрічка "Чорна пантера", на другому місці розмістилася перша частина "Месників", а трійку лідерів закрив фільм "Перший месник: Друга війна". Загальна кількість переглядів франшизи Marvel сягнула позначки в 300 тисяч.

"Цікаво, що на останнє місце рейтингу потрапила "Залізна Людина 2", яка в чотири рази відстає від лідера. До неї в другій десятці долучилися стрічки про Тора, "Вартові галактики" та ще 2 частини "Залізної людини". Наша співпраця з Disney продовжується. Ми будемо робити ще більше важливих кроків задля того, щоб наші глядачі могли дивитися якісне голлівудське кіно світового класу", - зазначає директор з маркетингу SWEET.TV Марина Русак.

Повний рейтинг фільмів Marvel за версією глядачів SWEET.TV:

Фільми саги "Зоряні війни" лише починають набирати популярність. Частіше за все глядачі дивилися ексклюзив "Зоряні Війни: Епізод 9 - Скайвокер. Сходження», на друге місце зійшов "Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія", трійку лідерів закрив "Соло. Зоряні Війни. Історія". Загалом фільми кіновсесвіту набрали 30 тисяч переглядів.