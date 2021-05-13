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Преміальна угода Disney та SWEET.TV: оприлюднено рейтинги фільмів

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Київ, Четвер 13 травня 2021 13:10 promo
Преміальна угода Disney та SWEET.TV: оприлюднено рейтинги фільмів SWEET.TV оприлюднив рейтинги фільмів Marvel і саги "Зоряні Війни" (фото SWEET.TV)
Автор: РБК-Україна

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV став першим українським OTT-сервісом, що відкрив для своїх глядачів преміальну бібліотеку Disney за передплатою. На сервісі спостерігають велику популярність фільмів кіностудії та діляться рейтингом стрічок.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як відомо, преміальна угода між Disney та SWEET.TV була укладена на початку 2021 року. Абоненти онлайн-кінотеатру можуть переглядати прем’єри кіностудії значно раніше. Також вони отримали доступ до фільмів Marvel і стрічок всесвіту "Зоряні війни" за передплатою.

Крім цього, у кінозалі сервісу з’явилися ексклюзиви від Disney: фільми, що легально онлайн в Україні можна подивитися тільки на SWEET.TV, а саме: "Чаклунка: Повелителька темряви", "Крижане серце 2", "Зоряні Війни: Епізод 9 - Скайвокер. Сходження" та "Дамбо".

SWEET.TV оприлюднив перші результати співпраці з голлівудською кіностудією Disney за умовами ексклюзивної угоди. Сервіс склав рейтинг фільмів всесвіту Marvel і франшизи "Зоряні війни" за популярністю серед глядачів: в період з січня до травня загальна кількість переглядів сягнула 330 тис.

Серед фільмів про супергероїв перше місце посіла стрічка "Чорна пантера", на другому місці розмістилася перша частина "Месників", а трійку лідерів закрив фільм "Перший месник: Друга війна". Загальна кількість переглядів франшизи Marvel сягнула позначки в 300 тисяч.

"Цікаво, що на останнє місце рейтингу потрапила "Залізна Людина 2", яка в чотири рази відстає від лідера. До неї в другій десятці долучилися стрічки про Тора, "Вартові галактики" та ще 2 частини "Залізної людини". Наша співпраця з Disney продовжується. Ми будемо робити ще більше важливих кроків задля того, щоб наші глядачі могли дивитися якісне голлівудське кіно світового класу", - зазначає директор з маркетингу SWEET.TV Марина Русак.

Повний рейтинг фільмів Marvel за версією глядачів SWEET.TV:

Преміальна угода Disney та SWEET.TV: оприлюднено рейтинги фільмів

Фільми саги "Зоряні війни" лише починають набирати популярність. Частіше за все глядачі дивилися ексклюзив "Зоряні Війни: Епізод 9 - Скайвокер. Сходження», на друге місце зійшов "Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія", трійку лідерів закрив "Соло. Зоряні Війни. Історія". Загалом фільми кіновсесвіту набрали 30 тисяч переглядів.

Преміальна угода Disney та SWEET.TV: оприлюднено рейтинги фільмів

Нагадаємо, крім кінозалу від Disney, на SWEET.TV доступні 260+ телеканалів у HD і 4К, та 10 000+ фільмів, серед яких українські та голлівудські ексклюзиви, безкоштовно в тарифі.

Також є функція керування телеефіром: можна ставити на паузу, перемотувати та дивитися передачі в записі до 7 діб.

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