Миколая Чудотворця 2022: важливі традиції, що треба зробити, а що категорично заборонено

Що треба зробити сьогодні, важливі традиції

В День Святого Миколая треба сходити до храму і помолитися за здоров’я і благополуччя рідних і близьких, попросити у Чудотворця про здоров’я, достаток, мир у родині та Україні.

Миколая вважають покровителем дітей, молоді, нужденних, мандрівників, водіїв, воїнів. Також святий допомагає у скруті, боронить від стихійного лиха.

Обов’язково подайте милостиню і не відмовляйте сьогодні у проханнях від тих, хто дійсно цього потребує. Це свято покликане для того, щоб показати нам, що творити маленькі дива може кожен з нас.

Пригостіть дітей "Миколайчиками", які варто спекти заздалегідь. Якщо ж ви не встигли, можна присвятити випіканню частину дня. Обов’язково залучіть до прикрашання пряників дітлахів – вони точно будуть у захваті і запам’ятають цей день.

Зустріньте свято у чистій оселі, яку варто прибрати заздалегідь. Адже мести і мити сьогодні без крайньої потреби не можна.

Віддайте борги, особливо ті, які лежать тягарем у вашій душі, примиріться з тими, з ким були у сварці, і пробачте ваших ворогів (крім росіян, звісно).

Загадайте най-найзаповітніше бажання сьогодні, звернувшись до святого. Щире і світле бажання обов’язково здійсниться протягом року.

І обов’язково покладіть під подушку дитині подарунок, щоб прокинувшись малюки могли порадуватися самі і потішити вас своїми позитивними емоціями. Колись неслухняним діткам клали під подушку різочку (гілочку з дерева або куща), але сучасні методики виховання навряд чи таке схвалять. В будь-якому разі, навіщо вам сльози від самого ранку, та ще й у таке світле свято!

Незвичні традиції наших предків

Цікаво, що колись незаміжні дівчата перебирали свої скрині, перевіряли, чи добре зберігається скарб, який знадобиться, коли свати прийдуть на поріг.

А чоловіки перевіряли худобу і читали над нею молитву: "Дай, Боже, добрий день. Щобись худібонька здорова була, та й я з тобою, ще й зі своєю жоною". Вважалося, що такий ритуал принесе благо і добробут у родину.

Святий Миколай - світле і гарне свято (фото: freepik)

А ось це на Миколая робити не варто

Сьогодні точно не варто займатися важкою роботою, прибирати в домі, дворі, рубати дрова, прати, прасувати, чи затівати ремонт.

Не можна й сідати за рукоділля – в’язання, вишивання, шиття та інші хобі, якими ви себе розважаєте й вільний час.

Наші предки щиро вірили, що в цей день не можна брати до рук ножиці, особливо – вагітним жінкам. Від цього переконання походить і заборона на будь-які дії, пов’язані зі стрижкою – будь то волосся, чи нігті.

Не варто брати сьогодні в борг будь що, навпаки – всі борги треба на Миколая віддати, або хоча би частину з них.

На дітлахів у світле свято не можна кричати і сваритися. Все ж таки це більш дитяче свято, тому не варто псувати настрій ні собі, ні малечі.

Звісно ж не можна лихословити, ображати когось, чи ображатися самим, зловживати алкоголем і взагалі перетворювати цей день на якусь шумну гулянку.

Для тих, хто дотримується Різдвяного посту, не можна їсти все скоромне – м’ясо, молочку, яйця. А от рибу 19 грудня собі можна дозволити.

Важливі прикмети на сьогодні

Скільки на Миколая снігу, стільки буде трави на Миколая Весняного (22 травня).

Іній на Миколая – провісник щедрого врожаю хліба.

Якщо сніг випаде до 19 грудня, зима очікується морозна.

Холодний День святого Миколая віщує холодну зиму, а теплий – сонячну погоду.

Дощ у День Миколая Чудотворця – до хорошого врожаю озимини.

Якщо до Миколая замітає слід, дороги не буде від Миколая до Різдва.

День ангела 19 грудня відзначають: ​​​​​​

Максим та Микола.