Свято сьогодні, 6 квітня: що не можна робити, народні прикмети, у кого День ангела

Що за церковне свято сьогодні

6 квітня православні християни в Україні за новим стилем вшановують преподобну Марію Єгипетську, святителей Євтихія Константинопольського та Мефодія Моравського.

Марія Єгипетська - християнська свята, яка в молодості вела гріховне життя, але, розкаявшись, усамітнилася в пустелі. Протягом 48 років вона жила на самоті, проводячи час у молитвах і щирому каятті. Її вшановують як приклад глибокого покаяння разом із святим Андрієм Критським. У православній традиції з нею пов’язана особлива богослужба - Маріїне стояння, яка закликає вірян до роздумів про власні гріхи.

Євтихій Константинопольський - православний святий, що з юності вирізнявся розумом і освітою. Обравши чернечий шлях, він невдовзі став архімандритом амасійських монастирів за ревну служіння Богові. Згодом його обрали патріархом Константинопольським. Через боротьбу з єрессю його позбавили кафедри та відправили у вигнання. Після 12 років поневірянь він повернувся до служіння на патріаршому престолі.

Мефодій Моравський - святий рівноапостольний, архієпископ Великої Моравії та видатний діяч християнізації слов’ян. Разом із братом Кирилом він створив слов’янську абетку, яка стала основою церковної писемності. Він був не лише проповідником, а й перекладачем - зокрема, переклав Святе Письмо на слов’янську мову. Завдяки йому християнське вчення стало доступним для слов’янських народів.

Пам'ятник Кирилу та Мефодію у Києві (фото: Вікіпедія)

Що не можна робити 2 квітня

У цей день слід уникати сварок, суперечок і будь-яких конфліктів - погані емоції лише шкодять душі, особливо під час Великоднього посту.

Заборонено вживати алкогольні напої, адже це час очищення - як тілесного, так і духовного. У період посту важливо утримуватися від скоромної їжі: м’ясного, молочного, яєць та всього, що може відвернути людину від духовного зосередження.

Не варто згадувати старі образи, розпалювати заздрість чи злобу в серці - краще відпустити все погане й налаштуватися на добро. Також слід утриматися від грубих слів, лайки чи лихослів’я - вважається, що сказане в цей день має особливу силу.

Не рекомендується обрізати яблуні або навіть ламати з них гілки - це може принести невдачу у врожаї або спровокувати хвороби дерев.

Народні прикмети і традиції 2 квітня

Коли на дворі раптово стає тепліше, не варто розслаблятись - це часто означає, що незабаром ударять морози. Та затяжними вони не будуть: зовсім скоро все навкруги зазеленіє і настане справжнє літо.

Якщо ніч видалася по-весняному теплою, це знак, що весна вже не за горами і скоро природа остаточно прокинеться. А зоряне небо вночі - добра прикмета: воно обіцяє щедрий урожай на полях і в садах.

Коли зранку землю вкриває густий туман - це добрий знак: попереду стабільна й суха погода, яка триматиметься близько місяця. Натомість сильні пориви вітру у цей день не віщують нічого доброго: вважається, що влітку можливий неврожай.

А ще цього дня існує особлива традиція: якщо нагодувати безпритульну тварину - це принесе щастя, спокій у душі та оберне долю на краще. Такий жест добра - своєрідна молитва у дії.

У кого День ангела 2 квітня

6 квітня іменини відзначають:

Ярема

Григорій

Мефодій

Павло

Людям, що з’явилися на світ 6 квітня, талісманом вважається гранат. Це коштовне каміння відоме своїм глибоким, яскраво-червоним забарвленням. Із давніх часів йому приписували магічну силу та особливу енергетику. Гранат вважали уособленням сили, пристрасті й влади.