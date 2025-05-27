Свято сьогодні, 27 травня: у кого День ангела, народні прикмети, що не можна робити

27 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святителя Ферапонта Сардіського та святої мучениці Феодори Александрійської. До кінця року залишається 218 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 27 травня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

27 травня за новим стилем вшановують пам’ять святого Ферапонта, єпископа з міста Сардіс у Малій Азії. У III столітті він активно проповідував християнство та охрестив чимало язичників. Через це правитель Юліан наказав ув’язнити його і морити голодом.

Єпископ не зламався, тож його стали водити в кайданах по містах і жорстоко катувати. Однак замість страху це викликало повагу до нього і зміцнювало віру серед християн. Після чергових тортур Ферапонт помер, але з місця його страти, як каже переказ, виросли дерева з цілющим листям.

У той самий день згадують і мученицю Феодору з Олександрії, яка жила за часів імператора Діоклетіана. Її змусили постати перед судом і вимагали зректися віри.

Після її відмови Феодору відправили в дім розпусти, але там її врятував воїн Дідім. Він переодягнув її у свої речі, давши їй змогу втекти. Самого Дідіма стратили, і Феодора вирішила розділити з ним мученицьку смерть.

Що не можна робити 27 травня

У цей день категорично не можна вживати лайливі слова чи ображати інших, адже церква засуджує будь-які прояви гніву, заздрості та лихослів’я.

Слід уникати пліток і порожніх розмов, бо в народі вважали, що саме в день святої Феодори така балаканина може принести сварки у дім.

Не можна виносити з хати сміття чи навіть підмітати підлогу, оскільки це, за повір’ями, "вимітає" мир і злагоду з родини.

Забороняється сваритися чи з’ясовувати стосунки з рідними - це може закласти довгу смугу непорозумінь.

Також не варто носити у кишенях дрібні гроші або монети, бо це обіцяє фінансові втрати й безгрошів’я.

Цього дня рекомендується стримувати емоції й уникати будь-яких негативних висловлювань, щоб не накликати негараздів.

Народні прикмети і традиції 27 травня

У наших предків було багато цікавих спостережень, пов’язаних із природою в цей день:

Якщо зранку на траві лежить рясна роса - день обіцяє бути ясним і сонячним.

Коли ж ранок видається задушливим і важким - слід чекати на погіршення погоди.

Якщо небо чисте, але на землі з’являються черв’яки - це ознака наближення грози.

Шум лісу без видимого вітру вважався передвісником швидкого дощу.

А відсутність запаху у квітів жимолості свідчила про наближення посухи.

Талісман іменинників 27 травня - камінь аметист (фото: Вікіпедія)

У кого День ангела 27 травня

27 травня День ангела відзначають

Анастасія

Іван

Леонід

Леонтій

Петро

Ферапонт

Людям, які народилися 27 травня, талісманом слугує аметист - напівдорогоцінний камінь глибокого фіолетового відтінку. З давніх часів його пов’язували з божественною силою та наділяли особливою енергетикою. Одним із його відомих символічних значень була здатність оберігати від спокус, зокрема - від алкогольної залежності.