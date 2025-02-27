Свято сьогодні, 27 лютого: що не можна робити, аби не накликати біду

Сьогодні, 27 лютого, за церковним календарем православні вшановують пам'ять преподобного Прокопія Декаполіта. До кінця року залишається 307 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яке сьогодні церковне свято, що не можна робити та кого вітати з Днем ангела 27 лютого.

Яке церковне свято за новим календарем сьогодні

Для вірян 27 лютого - день пам'яті преподобного Прокопія Декаполіта, візантійського монаха, який жив у VIII столітті.

Прокопій відомий своєю непохитною вірою та боротьбою проти іконоборства. За свої переконання він зазнав утисків та ув'язнення, але залишився вірним своїм принципам. Його шанують як захисника православ'я та взірець чернечого життя.

Що не можна робити 27 лютого

В Україні 27 лютого здавна вважали початком весни. Існували певні заборони та традиції, пов'язані з цим днем.

Зокрема, не рекомендувалося відмовляти у гостинності тим, хто прийшов до хати, та проходити повз тих, хто потребує допомоги.

Також, за народними віруваннями, у цей день краще утриматися від далеких подорожей, щоб не накликати біду.

Народні прикмети і традиції 27 лютого

Наші предки були уважними спостерігачами за природою, і 27 лютого мало особливе значення для передбачення погоди та майбутнього врожаю. Серед найпоширеніших прикмет:

Розпустилася верба - до багатого врожаю

Граки прилетіли до гнізд - чекай теплої весни

З дахів рясно крапає - до теплого літа

Зацвіли підсніжники - можна починати польові роботи

Колись існувала цікава традиція: 27 лютого двері до оселі тримали відчиненими, щоб впустити весняне тепло та затишок. Це символізувало відкритість до весни та оновлення.

У кого іменини 24 лютого

Цього дня з днем ангела вітають людей, які при народженні отримали такі імена: Прокіп, Тит, Фалалей.

Короткі привітання з іменинами для SMS і Viber:

Сердечно вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів та дарує тобі натхнення та сили для добрих справ. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя та благополуччя!

Вітаю з Днем ангела! Нехай ангел завжди тебе веде по життю, освітлюючи твій шлях! Всього найкращого!

Нехай твій ангел завжди надихає тебе на добро та допомагає у важкі часи. Зі святом!

Які світські свята 27 лютого

Всесвітній день неурядових організацій (НУО)

Цей день - це можливість підкреслити неоціненний внесок цих організацій у різноманітних сферах: від соціальної допомоги та захисту прав людини до охорони довкілля та розвитку культури. НУО, будучи незалежними від урядів, відіграють ключову роль у вирішенні нагальних проблем, адвокації змін та наданні підтримки тим, хто її потребує.

Міжнародний день полярного ведмедя

Міжнародний день полярного ведмедя має на меті підвищити обізнаність про їхнє вразливе становище через зміну клімату. Танення льодовиків, їхнього основного середовища існування, створює серйозну загрозу для виживання цих тварин. В цей день закликають до дій щодо зменшення викидів парникових газів та підтримки ініціатив, спрямованих на збереження арктичної екосистеми та полярних ведмедів зокрема.

День обізнаності про аносмію

27 лютого - важлива дата для тих, хто зіткнувся з аносмією, втратою нюху. День обізнаності про аносмію покликаний поширити інформацію про цей стан, який може суттєво вплинути на якість життя людини. Аносмія може виникати з різних причин, від звичайної застуди до серйозних захворювань. Вона не лише позбавляє можливості насолоджуватися запахами, але й може впливати на смак, харчування, безпеку та емоційний стан. Цей день підкреслює важливість розуміння та підтримки людей, які живуть з аносмією, а також сприяє дослідженням для пошуку ефективних методів лікування та покращення їхнього життя.

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