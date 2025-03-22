Поминальна субота 22 березня: що не можна робити, народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

22 березня вшановується пам'ять святих Василя Анкірського та Ісаакія Далматського.

Священномученик Василій, пресвітер Анкірський, є одним із шанованих святих цього дня. Він жив у IV столітті в Анкірі та став свідком жорстоких переслідувань християн. Як священник, Василій відкрито сповідував віру, за що зазнав тортур і мученицької смерті. Його незламність і відданість стали прикладом для всіх вірян.

22 березня також вшановують пам’ять преподобного Ісаакія Далматського. Він був поборником православ’я, який провів багато років у молитвах і подвижництві. Живучи в пустелі, Ісаакій здобув славу пророка та духовного наставника. Його життя було сповнене смирення, мудрості та глибокої віри.

Окрім цього, віряни відзначають третю батьківську поминальну суботу. У цей день прийнято молитися за упокій душ померлих родичів та відвідувати їхні могили. Також у храмах відбуваються поминальні служби, на яких згадують спочилих у молитвах. Вважається, що щира молитва цього дня допомагає душам знайти спокій.

Молитва за померлих

Упокой, Господи, душі рабів Твоїх (імена), прости їм усі гріхи їх, вільні і невільні, даруй їм Царство Твоє Небесне і сотвори їм вічную пам’ять. (Цю коротку молитву слід читати якомога частіше).

Пом’яни, Господи Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилих рабів Твоїх (імена) і, як Благий і Людинолюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, ослаб, відпусти і прости всі провини їх вільні й невільні, визволи їх від вічної муки і вогню геєнського і даруй їм причастя й насолоду вічних Твоїх благ, що Ти приготував для тих, хто любить Тебе. Бо вони хоч і згрішили, але не відступили від Тебе, а несумнівно в Отця, і Сина, і Святого Духа вірували, у Трійці славимого Бога і Трійцю в Єдиниці православно до останнього подиху свого сповідували. Тому милостивим будь до них, і віру в Тебе замість діл прийми, і зі святими Твоїми, як Щедрий, упокой, бо немає людини, щоб жила і не згрішила. Бо Ти один без усякого гріха, і правда Твоя - правда вічна; і Ти один Бог милости і щедрот, і людинолюбства, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Що не можна робити 22 березня

Цього тижня триває Великий піст, тому варто уникати сварок, лінощів та недобрих слів. Батьківська субота - день поминання померлих, коли згадують рідних із теплом і вдячністю. Важливо не впадати у відчай, адже цей час має бути сповнений молитов і світлих спогадів. Надмірний смуток і сльози не приносять користі ні живим, ні тим, кого вже немає.

Період посту вимагає духовного очищення, тому розваги та гучні святкування сьогодні недоречні. Церква радить провести день у спокої, роздумах і молитві. У цю суботу прийнято молитися за упокій душ померлих, відвідувати храм та запалювати свічки пам’яті. Також можна навідатися на кладовище, щоб прибрати могили та поставити свіжі квіти.

Під час поминального обіду не варто вживати спиртне чи влаштовувати розкішні застілля. На столі мають бути лише пісні страви, приготовані з молитвою. Вважається, що спокійна розмова про померлих приносить їм духовний спокій. Головне - зберігати у серці любов і вдячність до тих, хто відійшов у вічність.

22 березня слід відвідати кладовище та пом'янути померлих (фото: Pixabay.com)

Народні прикмети і традиції 22 березня

Якщо день видався теплим, то ще 40 днів після нього будуть погожими. Якщо ж дме холодний вітер, то слід очікувати заморозків протягом наступних 40 днів.

Якщо вітер теплий і лагідний, то літо може бути дощовим. Якщо ж перший грім пролунає ще до розпускання листя, це може бути передвісником голодного року.

Якщо вранці стоїть ясна і сонячна погода, то весна прийде рано й буде теплою.

Роса на деревах у цей день означає, що влітку часто йтимуть дощі.

Дощова погода сьогодні віщує мокрий квітень із частими опадами.

У кого День ангела 22 березня

22 березня іменини за церковним календарем відзначають

Василь

Дарина

Таїсія.

За старим стилем день ангела в Миколи, Петра, Сергія, Тарасія, Валерія. Олександра, Олександри, Олексія, Дмитра, Івана, Кирила, Михайла, Наталії.

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