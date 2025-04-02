Свято сьогодні, 2 квітня: що не можна робити і народні прикмети

2 квітня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобного Тита Чудотворця. До кінця року залишається 273 дні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 2 квітня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

2 квітня в Україні вшановують пам’ять преподобного Тита Чудотворця, який прославився своєю побожністю та праведним життям.

Святий Тит народився у IX столітті в Студійському монастирі поблизу Константинополя та з ранніх років присвятив себе духовному служінню. Він відзначався суворими постами, молитвами та прагненням до святості, що зробило його шанованим серед братії монастиря.

У часи іконоборства преподобний Тит відважно захищав православне вшанування ікон, попри накази імператора знищити святині. Він відмовився зректися віри та продовжував духовну діяльність, за що зазнавав переслідувань, але не втрачав стійкості духу.

Святий Тит отримав від Бога дар чудотворення, допомагаючи хворим та знедоленим віднайти зцілення й надію. Його праведність і милосердя зробили його духовним наставником для багатьох вірян, які зверталися до нього за допомогою. Преподобний прожив довге життя, присвячене служінню Богу, та відійшов у вічність у глибокій старості.

Що не можна робити 2 квітня

У день святого Тита не варто сваритися, сперечатися чи говорити образливі слова, адже це може принести негаразди.

Медичні процедури, такі як операції, уколи чи візит до стоматолога, краще відкласти на інший день.

Не рекомендується відвідувати бари, нічні клуби або місця гучних розваг. Також слід уникати шумних вечірок та вживання алкоголю, щоб не накликати неприємності.

Важливо тримати думки в позитивному руслі, адже негативний настрій може залучити проблеми.

Тим, хто займається бізнесом, варто активно працювати цього дня, щоб не втратити вигідні можливості.

Нефрит - талісман людей, народжених 2 квітня (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 2 квітня

У народі 2 квітня називають Титом Криголамом, і прикмети цього дня допомагають передбачити погоду та врожай.

Якщо пішов дощ, це обіцяє рясний грибний урожай.

Коли вдень тепло, а вночі значно холодніше, найближчими днями варто чекати сонячної погоди.

Якщо після зими багато талої води, то і трави буде вдосталь.

Повернення шпаків - вірна ознака приходу весни.

Воркування голубів передбачає потепління, а зграї ворон і галок - до негоди; якщо граки розлітаються, скоро піде дощ.

Цю дату назвали Криголамом, бо колись саме в цей період річки та озера остаточно звільнялися від льоду. Спостерігали за тим, як сходить крига: якщо вона тоне - рік буде складним, а якщо вода широко розливається - варто чекати гарного сінокосу.

У кого День ангела 2 квітня

2 квітня День ангела відзначають:

Григорій

Анастас

Микита

Федора

Людям, народженим 2 квітня, приносить удачу нефрит. Цей напівдорогоцінний камінь особливо цінують у східних культурах. У Стародавньому Китаї його вважали символом безсмертя, тому саме з нефриту виготовляли прикраси для імператорів.

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