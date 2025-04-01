Свято сьогодні, 1 квітня: народні прикмети та що не можна робити

1 квітня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобної Марії Єгипетської. До кінця року залишається 274 дні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 1 квітня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

1 квітня церква та віряни вшановують пам'ять святої Марії Єгипетської.

Преподобна Марія Єгипетська жила в VI столітті й вела гріховне життя, поки не розкаялася. Одного разу вона вирушила до Єрусалима, але невидима сила не дозволяла їй увійти до храму.

Усвідомивши свої гріхи, Марія звернулася з молитвою до Богородиці й пообіцяла змінитися. Після цього вона змогла вклонитися Святому Хресту й отримала одкровення піти за Йордан. У пустелі вона прожила 47 років у молитві й пості, цілком віддавшись Богу.

Старець Зосима, мандруючи пустелею, зустрів дивну постать, яка виявилася Марією. Вона знала його ім’я та, отримавши одяг для прикриття, розповіла свою історію. Через рік старець приніс їй Святі Дари, і вона, перехрестивши Йордан, перейшла річку по воді.

Наступного року Зосима знайшов її мертвою зі складеними руками та написом у піску. Лев викопав могилу, а старець поховав її й розповів світу про її подвиг. Житіє святої записав Патріарх Софроній, і з того часу Марію Єгипетську шанують як велику подвижницю.

Картина Хосе де Рібери "Марія Єгипетська" (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 1 квітня

Не слід переїдати, адже триває Великий піст, і тим, хто постує, належить дотримуватися сухоїдіння. Під забороною будь-яка їжа тваринного походження. Сьогодні не прийнято влаштовувати гуляння, співати, танцювати чи веселитися. Також не рекомендується вживати алкоголь.

Цього дня варто уникати сварок, лихослів’я, пліток, заздрощів, образ і відмов у допомозі чи милостині.

За народними прикметами, сьогодні не можна вбивати павуків біля входу в дім, а хліб краще ламати руками, ніж різати ножем.

Сльози та похмурі думки сьогодні можуть накликати смуток на весь рік. Лінуватися, відкладати важливі справи або гаяти час у бездіяльності також небажано.

Цей день вважається несприятливим для подорожей і поїздок.

У День сміху варто уникати жартів і розіграшів, які можуть когось образити.

Народні прикмети і традиції 1 квітня

Ось які народні спостереження пов’язують із погодою цього дня:

Якщо верба зацвіла, значить, можна вже виносити вулики на пасіку.

Мутне, беззоряне небо вночі - до швидкого потепління.

Часті зміни погоди протягом дня віщують нестабільний квітень.

Якщо ранні сорти яблунь уже вкрилися цвітом, сильних заморозків більше не буде.

Високі мурашники, які будують мурахи, обіцяють прохолодне літо.

Поява павуків, мух і комарів свідчить про теплу весняну погоду в квітні.

У кого День ангела 1 квітня

1 квітня День ангела святкують:

Аврам

Юхим

Макарій

Марко

Гордій

Марія.

Талісманом для тих, хто народився 1 квітня, вважається геліотроп. Цей дорогоцінний камінь з давніх часів символізує сміливість і відвагу. За легендою, під час розп’яття Ісуса Христа його кров, падаючи на зелену траву, перетворилася на цей камінь.

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