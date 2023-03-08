Свято 8 березня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела, важливі прикмети

8 березня 2022 року православні цього дня згадують священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського. Він був учнем апостола Іоанна, християнського мученика.

У матеріалі Styler дізнайтеся, що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Головні традиції цього дня

Полікарп сорок років був єпископом Смирнським, а закінчив життя мученицьким за віру - його спалили на багатті. Язичники прив'язали владику до стовпа і підпалили під ним вогонь. Але сталося диво: вогняні язики оточили Полікарпа, який стояв посередині, як очищене у вогні золото.

Він світився крізь полум'я, а з нього виходив такий гарний запах, наче від пахощів. Тоді язичники прокололи його тіло, з якого вийшло стільки крові, що вогонь одразу погас.

Важливі прикмети 8 березня

Сорока під стріху лізе — до завірюхи.

Якщо соломина, покладена на поверхню снігу, крізь кучугуру провалювалася, то через місяць сніг повинен зійти.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то буде йти дощ.

Якщо птахи в'ють гнізда на сонячному боці дерев та будинків — до холодного літа, і навпаки.

Роги місяця яскраві та круті – до морозу.

Що сьогодні не можна робити

Цей день не можна було починати зі смутку. Інакше вона лишиться з вами на весь рік.

Не можна грати весілля. Хто не зіграв весілля до цього дня, чекали вже до кінця весни.

Не можна проводити цей день вдома на самоті, інакше до літа ніхто до вас у гості не прийде.

Цього дня необхідно розважатися та радіти, щоб майбутнє було щасливим.

У кого сьогодні іменини

День ангела святкують : Олександр, Олексій, Антон, Дем'ян, Іван, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій.