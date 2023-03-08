Свято 8 березня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела, важливі прикмети
8 березня 2022 року православні цього дня згадують священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського. Він був учнем апостола Іоанна, християнського мученика.
У матеріалі Styler дізнайтеся, що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Головні традиції цього дня
Полікарп сорок років був єпископом Смирнським, а закінчив життя мученицьким за віру - його спалили на багатті. Язичники прив'язали владику до стовпа і підпалили під ним вогонь. Але сталося диво: вогняні язики оточили Полікарпа, який стояв посередині, як очищене у вогні золото.
Він світився крізь полум'я, а з нього виходив такий гарний запах, наче від пахощів. Тоді язичники прокололи його тіло, з якого вийшло стільки крові, що вогонь одразу погас.
Важливі прикмети 8 березня
- Сорока під стріху лізе — до завірюхи.
- Якщо соломина, покладена на поверхню снігу, крізь кучугуру провалювалася, то через місяць сніг повинен зійти.
- Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то буде йти дощ.
- Якщо птахи в'ють гнізда на сонячному боці дерев та будинків — до холодного літа, і навпаки.
- Роги місяця яскраві та круті – до морозу.
Що сьогодні не можна робити
- Цей день не можна було починати зі смутку. Інакше вона лишиться з вами на весь рік.
- Не можна грати весілля. Хто не зіграв весілля до цього дня, чекали вже до кінця весни.
- Не можна проводити цей день вдома на самоті, інакше до літа ніхто до вас у гості не прийде.
- Цього дня необхідно розважатися та радіти, щоб майбутнє було щасливим.
У кого сьогодні іменини
День ангела святкують : Олександр, Олексій, Антон, Дем'ян, Іван, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій.
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