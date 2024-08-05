Свято 5 серпня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Атанасій був видатним діячем і реформатором візантійського чернецтва, що вніс значний внесок у розвиток чернецтва на Святій горі Афон. Народжений в Трапезунді в благородній сім'ї, він рано залишився без батьків і був вихований благочестивою жінкою.

Здобувши освіту в Константинополі та попрацювавши викладачем риторики, Атанасій вирішив присвятити своє життя чернецтву. Спочатку оселившись на горі Афон, він здобув повагу серед ченців. У 963 році, з підтримкою імператора Никифора II Фоки, він заснував Великий Лавр - перший і найбільший монастир на Афоні. Атанасій встановив строгий статут монастиря, що поєднував аскетичне життя зі спільними богослужіннями та працею.

Відомий своєю благочестивістю, мудрістю і смиренням, Атанасій активно займався будівництвом монастиря, викладав духовні настанови братії та керував обителлю. Він помер у 1003 році під час обвалу купола церкви, коли проводив роботи з її відновлення.

Преподобного Атанасія Атонського (зображення: olha-church.org.ua)

Що не можна робити сьогодні, 5 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Ледарювати, довго спати

Працювати у другій половині дня

Брати до рук гострі предмети

Скаржитися на долю.

Також не рекомендується займатися важкою фізичною працею. Краще присвятити день відпочинку та молитвам.

Народні прикмети і традиції цього дня

Місяць яскраво виблискує на небі - до теплої та сухої осені

Жаби вилізли з води та скачуть біля водойми - погода скоро погіршиться

Листя на деревах почало жовтіти - до ранньої осені

Багато метеликів - погода буде теплою і безвітряною

Місяць відблискує зеленуватим світлом - дощитиме.

Також передбачали погоду за веселкою. Побачити її зранку - до дощу, вдень - підніметься вітер, ввечері - погода залишиться гарною.

Наші пращури відзначали сьогодні Опанасів або Місяців день. За традицією, якщо свято припадало на місяць, який зростає, у нього просили любові та достатку. Якщо ж місяць спадав - знімали пристріт. А якщо місяць був повний, загадували бажання, та вірили, що вони неодмінно здійсняться.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Юхим, Марія, Дарина, Христина.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: