Свято 5 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Завтра, 5 серпня, свято - православні українці відзначають день пам’яті святого преподобного Атанасія Атонського за новим церковним календарем. У народі святкували Місяців день.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Преподобний Атанасій народився в місті Трапезунд в Малій Азії. Він рано осиротів і його виховувала монахиня. У дитинстві Атанасія звали Авраамом, ім’я змінилося на нове, коли юнак прийняв віру та став ченцем.

Після навчання в Константинополі Авраам викладав риторику, але відчув поклик до чернечого життя. Він приєднався до монастиря на горі Афон, де здобув авторитет серед ченців.

Згодом Атанасій заснував Великий Лавр, найбільший монастир на Афоні, завдяки підтримці імператора Никифора Фоки. Тут він впровадив строгий статут, що поєднував аскетичне життя зі спільними богослужіннями.

Атанасій був відомий своєю благочестивістю та мудрістю. Він займався будівництвом, духовним наставництвом і керівництвом монастирем. Помер у 1003 році під час обвалу купола церкви, коли проводив роботи з її відновлення.

Ікона мовить. Св. прп. Атанасія Атонського (зображення: ktds.edu.ua)

Що не можна робити завтра, 5 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Байдикувати та лінуватись

Жалітися на своє життя

Брати до рук гострі предмети

Сваритися з близькими

Відмовляти у допомозі.

Також не рекомендується працювати у другій половині дня, та загалом займатися важкою роботою.

Раніше було заведено відвідувати церкву з самого ранку. Віряни молилися святому Атанасію та просили зцілення хвороб і зміцнення здоров’я.

Ввечері збиралися всією родиною та обговорювали свої плани на майбутнє. Наші пращури вірили, що після цього їх мрії обов'язково здійсняться.

Народні прикмети і традиції цього дня

Яскравий місяць - до теплої осені

Літає багато комах - погода залишиться гарною

Листя почало жовтіти - осінь прийде рано

Місяць зеленуватого відтінку - скоро дощитиме

Жаби сидять біля водойм - погода погіршиться

Веселка зранку - буде дощ, вдень - підніметься вітер.

У народі святкували Опанасів день або Місяців день. Ворожили і загадували бажання на місяць.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Юхим, Марія, Дарина, Христина.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: