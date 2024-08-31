Свято 31 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела
Сьогодні, 31 серпня, свято - православні українці святкують Покладання Пояса Пресвятій Богородиці за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Пояс Пресвятої Богородиці - єдина реліквія, залишена після життя Діви Марії, що збереглася до нашого часу. За переказами, Богородиця власноруч виткала його з верблюжої вовни та передала апостолу Хомі. Спочатку пояс довгий час залишався в Єрусалимі у благочестивих християн.
За правління імператора Лева Мудрого, пояс зіграв важливу роль у зціленні його дружини, імператриці Зої. Вона вишила його золотою ниткою на знак подяки, і з того часу пояс залишився таким до сьогодні.
Свято Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці було засновано в XII столітті. Сьогодні ця святиня поділена на кілька частин і зберігається у різних куточках світу. І навіть зараз, за молитвами до Богородиці, люди отримують зцілення від цієї святині.
Непорочна, Пітер Пауль Рубенс (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 31 серпня
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Пліткувати чи лихословити
- Вживати алкогольні напої
- Сваритися й ображати рідних
- Просити чи давати гроші у борг
- Відправлятись у подорож.
Цього дня люди звертаються до Богородиці з молитвами про зцілення душі й тіла, жінки просять про вагітність та добробут у родині. Також заведено дякувати у молитвах за все, що маєте.
Здавна 31 серпня було заведено наводити лад у домі. За народними звичаями, у цей день потрібно йти до лісу, щоб збирати журавлину для випічки та заготівлі компотів на зиму.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Зранку стелиться густий туман - вдень не буде вітру
- На світанку яскраво-червоне небо - насувається дощ
- Птахи летять високо у небі - чекайте морозну зиму
- Якщо навпаки, близько до землі - взимку буде тепло.
Здавна українці вірили, що сьогодні ягоди набувають особливих лікувальних властивостей. Окрім цього, люди старалися уникати гучного сміху в цей день, адже вважали, що це може привернути увагу злих духів.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Дмитро, Іван, Олександр, Володимир, Геннадій, Михайло.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День авіації Україна
- Міжнародна ніч кажанів
- День боротьби з провалами в пам'яті
- День далекобійника.
Раніше ми розказували коли будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці 2024 і що треба встигнути зробити до свята.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.