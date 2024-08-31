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Свято 31 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Субота 31 серпня 2024 06:00
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Свято 31 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела Церковне свято 31 серпня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 31 серпня, свято - православні українці святкують Покладання Пояса Пресвятій Богородиці за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Пояс Пресвятої Богородиці - єдина реліквія, залишена після життя Діви Марії, що збереглася до нашого часу. За переказами, Богородиця власноруч виткала його з верблюжої вовни та передала апостолу Хомі. Спочатку пояс довгий час залишався в Єрусалимі у благочестивих християн.

За правління імператора Лева Мудрого, пояс зіграв важливу роль у зціленні його дружини, імператриці Зої. Вона вишила його золотою ниткою на знак подяки, і з того часу пояс залишився таким до сьогодні.

Свято Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці було засновано в XII столітті. Сьогодні ця святиня поділена на кілька частин і зберігається у різних куточках світу. І навіть зараз, за молитвами до Богородиці, люди отримують зцілення від цієї святині.

Свято 31 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Непорочна, Пітер Пауль Рубенс (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 31 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Пліткувати чи лихословити
  • Вживати алкогольні напої
  • Сваритися й ображати рідних
  • Просити чи давати гроші у борг
  • Відправлятись у подорож.

Цього дня люди звертаються до Богородиці з молитвами про зцілення душі й тіла, жінки просять про вагітність та добробут у родині. Також заведено дякувати у молитвах за все, що маєте.

Здавна 31 серпня було заведено наводити лад у домі. За народними звичаями, у цей день потрібно йти до лісу, щоб збирати журавлину для випічки та заготівлі компотів на зиму.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Зранку стелиться густий туман - вдень не буде вітру
  • На світанку яскраво-червоне небо - насувається дощ
  • Птахи летять високо у небі - чекайте морозну зиму
  • Якщо навпаки, близько до землі - взимку буде тепло.

Здавна українці вірили, що сьогодні ягоди набувають особливих лікувальних властивостей. Окрім цього, люди старалися уникати гучного сміху в цей день, адже вважали, що це може привернути увагу злих духів.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Дмитро, Іван, Олександр, Володимир, Геннадій, Михайло.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День авіації Україна
  • Міжнародна ніч кажанів
  • День боротьби з провалами в пам'яті
  • День далекобійника.

Раніше ми розказували коли будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці 2024 і що треба встигнути зробити до свята.

Також читайте як молитися за упокій коханої кішки або собаки і чи не гріх це.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.

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