Свято 30 серпня: що робити не можна, кого привітати з днем ангела
Православна церква вшановує 30 серпня пам'ять святого мученика Мирона, який був пресвітером і жив у Греції у III столітті.
Що не можна робити цього дня, які є прикмети та кого потрібно привітати з іменинами - читайте у матеріалі Styler.
Що відзначають 30 серпня
Святий Мирон помер у 250 році за віру за імператора Декії. День його смерті став спеціальною датою, коли допомагають вдовам, сиротам та всім знедоленим.
У народних повір'ях 30 серпня вважається першим днем, коли починає опадати листя. Першими вони опадають з берези, потім з липи та черемхи.
Цього дня роблять заготівлі на зиму, а щоб вони були смачними та не зіпсувалися - не можна ходити до церкви, на цвинтарі та поминати чорта.
На Мирона продовжують сівбу ярих, удобрюють ґрунт, в'яжуть снопи, збирали овочі.
Головні прикмети на Мирона
Сонце в хмару сідає - чекай на негоду найближчими днями.
Журавлі полетіли на південь - на Покров буде мороз.
Птахи відлетіли у теплі краї - скоро похолодає.
Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то буде тепле.
День вважається невдалим для сватання, весілля та заручин.
Що не можна робити у цей день
На Мирона не можна довго дивитись у дзеркало.
Не можна цього дня ходити на могилу та згадувати диявола
На Мирона краще не планувати весілля та сватання – шлюб довго не протримається.
Цього дня не можна чаклувати, ворожити та довго дивитися у дзеркало.
Хто святкує день ангела
Іменини сьогодні святкують: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна, Пилип.
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