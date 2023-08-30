Праздник 30 августа: что делать нельзя, кого поздравить с днем ангела
Православная церковь почитает 30 августа память святого мученика Мирона, который был пресвитером и жил в Греции в III веке.
Что нельзя делать в этот день, какие есть приметы и кого нужно поздравить с именинами - читайте в материале Styler.
Что отмечают 30 августа
Святой Мирон умер в 250 году за веру при императоре Декии. День его смерти стал специальной датой, когда помогают вдовам, сиротам и всем обездоленным.
В народных поверьях 30 августа считается первым днем, когда начинают опадать листья. Первыми они опадают с березы, потом с липы и черемухи.
В этот день делают заготовки на зиму, а, чтобы они были вкусными и не испортились - нельзя ходить в церковь, на кладбище и поминать черта.
На Мирона продолжают сев яровых, удобряют почву, вяжут снопы, собирали овощи.
Главные приметы на Мирона
Солнце в тучу садится – жди ненастья в ближайшие дни.
Журавли улетели на юг – на Покров будет мороз.
Птицы улетели в теплые края – скоро похолодает.
Если в этот день хорошая погода, то весна ранней будет.
День считается неудачным для сватовства, свадьбы и помолвки.
Что нельзя делать в этот день
На Мирона нельзя долго смотреть в зеркало.
Нельзя в этот день ходить на могилу и вспоминать дьявола
На Мирона лучше не планировать свадьбу и сватовства - брак долго не продержится.
В этот день нельзя колдовать, гадать и долго смотреть в зеркало.
Кто празднует день ангела
Именины сегодня празднуют: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.
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