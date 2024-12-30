Свято 30 грудня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Історія церковного свята

Мучениця Анісія Солунська народилася наприкінці III століття, в той час, коли правителям був язичник Максиміан. Батьки дівчини були християнами, тож виховали доньку відповідно до заповідей Божих.

Після смерті батька та матері Анісія роздала майно нужденним, а своє життя присвятила стриманості та постійним молитвам. Проте одного разу, коли дівчина прямувала вулицями міста, її зупинив воїн, запрошуючи піти на язичницьке свято.

Анісія відмовилась, сповідавши християнство. Тоді розлючений чоловік вихопив меч та вдарив християнку. Після смерті Анісії, християни збудували над могилою храм.

Молитва до святої мучениці Анісії

О, благочестива мученице Христова Анісіє, розквіт землі нашої, обрана донько Церкви Православної! Хто не захопиться силою Божою, що виявилася в твоїй слабості? Ти, як жінка, покорила видимих і невидимих ворогів, витерпіла ув’язнення та багаточисельні муки за Христа і успадкувала Царство Небесне.

Тому ми, як вірні слуги Господні, віддано шануємо тебе і вперто молимося: молись за нас перед Всемогутнім Богом, щоб він надав Церкві Православній процвітання, нашій Батьківщині справедливий мир, людям благочестя, успіх в скрутні часи війни, утіху в горі, допомогу та заступництво в усіх обставинах земних випробувань.

Нехай земне наше існування буде благословенним благодаттю Божою і твоєю сердечною заступницькою молитвою, і ми досягнемо Царства Небесного, де разом з тобою будемо славити Бога в святих Своїх - Отця, Сина та Святого Духа, на віки віків. Амінь.

Народні прикмети цього дня

Якщо сьогодні безхмарна погода - незабаром прийде потепління

Сьогодні вітер південний - літо буде теплим, а рік - багатим на врожаї

Якщо 30 грудня голосно цвірінчать горобці - скоро буде відлига

Цього дня йде сніг - до сильних дощів влітку

Що сьогодні не можна робити

Відповідно до переконань пращурів, 30 грудня не можна:

обговорювати когось

підіймати речі з землі

прясти та шити

мати серйозні справи з грошима

Також предки вірили, що сьогодні обов'язково треба відвідати друзів та родичів. Крім цього, 30 грудня намагалася вживати в їжу несолоні страви.

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 30 грудня іменини у людей з такими іменами: Богдан, Платон, Михайло, Василь, Єремей, Емілія, В'ячеслав, Григорій, Ян, Олександр, Іван, Трохим, Микола, Петро, Яків.

До того ж за старим стилем сьогодні день ангела відзначають: Микита, Денис, Іван, Данило, Микола, Петро, Олександр, Сергій, Степан.