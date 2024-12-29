Свято 29 грудня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

29 грудня - неділя після Різдва Христового та 27-ма неділя після П'ятдесятниці. Сьогодні православна церква вшановує Йосифа Обручника, його сина Якова та царя Давида. Також 29 грудня вшановують пам'ять святих дітей, вбитих Іродом у Вифлеємі.

Про те, яке свято 29 грудня, а також про історію, головні заборони та традиції цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Святий Йосип Обручник походив з роду царя Давида. У поважному віці чоловік став опікуном Марії, про яку турбувався та разом з якою втік до Єгипту, ховаючись від переслідування царя Ірода.

Тодішньому правителю було передбачено швидке пришестя Іудейського Царя. Ірод вважав, що зможе бути хитрішим за долю, наказавши вбити всіх малюків чоловічої статі - тоді загинули 14 тисяч немовлят.

В той період відбувався перепис населення в країні, тому у Вифлеємі перебувало багато родин з дітьми. Однак сподівання Ірода залишитися при владі були марними - завдяки попередженню ангела, Марія та Йосип змогли втекти з Ісусом до Єгипту. Немовлята, які загинули від рук царя Ірода, вважаються першими мучениками за Христа.

Згідно з історіями з церковних книг, за фахом Йосиф був теслею. Від першого шлюбу в нього залишилось дві доньки та чотири сини. Одним з них був Яков, якого називають братом Господнім. Відповідно до переказів, після свого воскресіння Ісус явився братові та зробив його єпископом Єрусалимської церкви.

Цар Давид був правителем, за якого збудували столицю Ізраїлю - Єрусалим. Також Давид передбачив перше пришестя Господа.

Народні прикмети цього дня

Якщо сьогодні завірюха - липень буде дощовим

29 грудня кури сідають на сідало раніше, ніж зазвичай - до морозів

Запотівають вікна - буде відлига

Що сьогодні не можна робити

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

бажати щастя та здоров'я - буде навпаки

сваритися з родиною та знайомими

лаятись

Пращури вірили що цього дня може бродити нечиста сила. Головним захистом від неї була молитва. Також в цей день намагалися більше часу присвятити близьким та хатнім справам.

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 29 грудня день ангела у людей з такими іменами: Аріна, Анісія, Данило, Антон, Марія, Лев, Макар.

До того ж за старим стилем сьогодні іменини відзначають: Софія, Аркадій, Володимир, Макар, Ілля, Олександр, Микола, Петро, Павло, Семен.