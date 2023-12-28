Свято 28 грудня: що не можна робити, а що потрібно зробити обов'язково

Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія та традиції цього свята

20 тисяч мучеників постраждали за віру у Христа. Деякі з них запам'яталися найбільше, їх імена: Секунд, Євфимій, Петро і Никострат. Їхні муки припали на початок IV століття, коли імператор Максиміан знищував усе, що бачив на своєму шляху. Язичнику не подобалося християнство, він зневажав усіх, хто поширює віру в Господа.

Головний управлінець наказав своїм воїнам знищити християнські храми та спалити всі богослужбові книги. Він позбавив усіх християн їхніх цивільних прав та посад. Однак були віруючі, які не боялися правління та його наказів. Вони продовжували поширювати віру у різних населених пунктах. Одним із таких був преподобний Кирило.

Імператор Максиміан наказав усім своїм підданим слідувати за християнами і знищувати всіх, кого можна зустріти на своєму шляху. Безжалісність імператора не знала кордонів. Він готовий був особисто відрубати голови тим, хто прийде до його палацу і зізнається у християнстві. Деяким святим імператор давав шанс на виправлення.

Імператор привів святих, що вірили в Господа, до себе в палац і порадив їм прийняти правильне рішення. Він говорив, що якщо святі зречуться своєї віри, вони зможуть жити і служити в його палац. Ці рекомендації правитель чув відмови. Терпіння правителя урвалося і він особисто вбив тих, кого закликав до палацу.

У народі цю дату називають днем домочадців. Уся сім'я намагається провести вільний час разом. У народі говорили, що робота, за яку людина приймається сьогодні, дасть добрий результат. Увечері дівчата та хлопці вирушають на посиденьки, де проводять ворожіння.

Що не можна робити у цей день

Не можна поганословити, скандалити та сваритися з близькими.

Не варто викидати залишки їжі, а краще віддати їх тваринам.

Не потрібно пришивати гудзики, якщо хочете позбавитися старих проблем.

Головні прикмети цього дня

Густий іній або снігопад – до врожаю хліба.

Безвітряна погода та іній на деревах обіцяють вдалий та врожайний рік.

Якщо кішка весь день спить або з неба валять великі пластівці снігу, то незабаром потеплішає.

Сира погода обіцяє гарний урожай льону.

Якщо у водоймі риба неспокійно поводиться, хлюпається і б'є хвостом – буде снігопад.

У кого сьогодні день ангела : Симон, Петро, Микола, Леонід, Гнат, Юхим, Аркадій, Олександр та Агата.