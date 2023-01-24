Свято 24 січня: що категорично не можна робити, у кого день ангела

24 січня православні згадує останнього імператора Риму Феодосія Великого та Антохійського. У народі цей день називають Федосієвим.

У матеріалі Styler ви прочитаєте про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також дізнаєтеся, хто сьогодні має ангела.

Історія цього дня

Феодосій Антіохійський народився в багатій сім'ї, але вибрав подвижницький спосіб життя і з юних років залишив рідну домівку. Свій притулок він знайшов поблизу міста Росс, де мешкав у келії.

Феодосій прожив тут довгий час і постійно молився, носив вериги та власяницю. Постійні молитви та пост утихомирили в ньому плотські пристрасті, гнів і погані помисли. Слава про нього почала поширюватися на далекі відстані. До молитов Феодосія почали звертатися не лише прості люди, його почали шанувати навіть розбійники.

Феодосій Великий народився у Каппадокії. Він також вирішив вести подвижницький спосіб життя і, залишивши рідний дім, вирушив до Палестини, де й оселився в печері. У ній прожив 30 років, де безперестанку молився.

У цю дату на Русі обов'язково ходили до лазні. Існує й низка заборон, наприклад, дівчатам не можна милуватися собою.

Предки вірили, що у цей день нечисть морозить повітря. Щоб у будинку не було холодно, добре топили піч, а також тепло одягалися, виходячи надвір. Селяни обов'язково вирушали до лазні, щоб відлякати від себе недуги.

Головні прикмети цього дня:

яка погода 24 січня таким буде листопад;

собака скиглить, а кішка бурчить, пращури вірили, що їхній господар скоро занедужає;

у двір зайшла чужа кішка – чекайте на новину;

24 січня у вікно стукнула пташка – це звістка про смерть;

в око потрапила смітинка – значить, скоро втратите зір;

вранці 24 січня йде сніг – до тріскучих морозів;

у лісі далеко чути луну – погода буде морозною;

голосно блеють вівці, а також неспокійно поводяться – буде негода.

Що категорично не можна робити у цей день

Не можна стригти нігті та волосся, бо весь рік у боргах житимете.

24 січня не виходьте на світанку надвір.

Не піднімайте хустку, яка впала на дорогу, бо накличете на себе лихо.

Сьогодні іменини у Володимира, Віталія, Михайла, Миколи, а також Федора.