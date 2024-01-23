Свято 23 січня: що не можна робити, щоб не спричинити смерть, у кого день ангела
23 січня православні в Україні вшановують пам'ять святого Климента та учня його Агафангела. До речі, у народі свято відоме як день Агафія-напівхлібника.
Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Традиції 5 лютого
Цього дня селяни вирушали до комор, щоб перевірити, скільки до весни залишилося зерна. Кладові також упорядковували, спорожнілі засіки - виметали, за необхідності латали стіни та двері.
Переглядаючи запаси зерна, господар говорив: "Агафонік-напівхлібник спини в засіках не розгинає, здоровому зерну веде рахунок".
Господині на Агафія пекли пироги з куркою, які символізували родючість та сімейне щастя. Кожен член сім'ї мав з'їсти хоч шматочок, а залишки віддавали худобі.
Що не можна робити 23 січня
- Не можна дивитися на падаючі зірки. Інакше можна спричинити лихо і навіть смерть.
- Не можна скупитися, тому що потім самі потребуватимете цих речей.
- Не варто лінуватися - чекатиме крах у всіх сферах життя.
Головні прикмети цього дня
- Вранці кричить синиця - до морозу.
- Качки та гуси у снігу купаються - до відлиги чи хуртовини.
- Багато снігу сьогодні - до хорошого врожаю хліба.
- Морозний та сонячний день - до спекотного серпня.
- Яскраво сонечко світить - до ранньої весни.
- Білки по деревах скачуть - до відлиги.
- За погодою у першій половині дня визначали, яким буде січень наступного року.
Хто святкує сьогодні іменини
23 січня День янгола святкують Геннадій, Климент, Федір, Феоктист.
Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.
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