Праздник 23 января: что нельзя делать, чтобы не навлечь смерть, у кого день ангела
23 января православные в Украине почитают память святого Климента и ученика его Агафангела. Кстати, в народе праздник известен как день Агафия-полухлебника.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции 5 февраля
В этот день крестьяне отправлялись в амбары, чтобы проверить, сколько до весны осталось зерна. Кладовые также приводили в порядок, опустевшие закрома - выметали, при необходимости латали стены и двери.
Просматривая запасы зерна, хозяин говорил: "Агафоник-полухлебник спины в закромах не разгибает, здоровому зерну ведет счет".
Хозяйки на Агафия пекли пироги с курицей, которые символизировали плодородие и семейное счастье. Каждый член семьи должен был съесть хоть кусочек, а остатки отдавали скоту.
Что нельзя делать 23 января
- Нельзя смотреть на падающие звезды. Иначе можно навлечь беду и даже смерть.
- Нельзя жадничать, потому что потом сами будете нуждаться в этих вещах.
- Не стоит лениться - будет ждать крах во всех сферах жизни.
Главные приметы этого дня
- Утром кричит синица - к морозу.
- Утки и гуси в снегу купаются - к оттепели или метели.
- Много снега на Агафоника - к хорошему урожаю хлеба.
- Морозный и солнечный день - к жаркому августу.
- Ярко солнышко светит - к ранней весне.
- Белки по деревьям скачут - к оттепели.
- По погоде в первой половине дня определяли, каким будет январь в следующем году.
Кто празднует сегодня именины
23 января День ангела празднуют Геннадий, Климент, Федор, Феоктист.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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