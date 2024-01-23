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Праздник 23 января: что нельзя делать, чтобы не навлечь смерть, у кого день ангела

Вторник 23 января 2024 06:00
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Праздник 23 января: что нельзя делать, чтобы не навлечь смерть, у кого день ангела Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

23 января православные в Украине почитают память святого Климента и ученика его Агафангела. Кстати, в народе праздник известен как день Агафия-полухлебника.

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции 5 февраля

В этот день крестьяне отправлялись в амбары, чтобы проверить, сколько до весны осталось зерна. Кладовые также приводили в порядок, опустевшие закрома - выметали, при необходимости латали стены и двери.

Просматривая запасы зерна, хозяин говорил: "Агафоник-полухлебник спины в закромах не разгибает, здоровому зерну ведет счет".

Хозяйки на Агафия пекли пироги с курицей, которые символизировали плодородие и семейное счастье. Каждый член семьи должен был съесть хоть кусочек, а остатки отдавали скоту.

Что нельзя делать 23 января

  • Нельзя смотреть на падающие звезды. Иначе можно навлечь беду и даже смерть.
  • Нельзя жадничать, потому что потом сами будете нуждаться в этих вещах.
  • Не стоит лениться - будет ждать крах во всех сферах жизни.

Главные приметы этого дня

  • Утром кричит синица - к морозу.
  • Утки и гуси в снегу купаются - к оттепели или метели.
  • Много снега на Агафоника - к хорошему урожаю хлеба.
  • Морозный и солнечный день - к жаркому августу.
  • Ярко солнышко светит - к ранней весне.
  • Белки по деревьям скачут - к оттепели.
  • По погоде в первой половине дня определяли, каким будет январь в следующем году.

Кто празднует сегодня именины

23 января День ангела празднуют Геннадий, Климент, Федор, Феоктист.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

Читайте также о том, кто будет праздновать день ангела в январе.

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