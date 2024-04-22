Свято 22 квітня: що не можна робити, аби не накликати негаразди

В понеділок 22 квітня починається шостий тиждень Великого посту, який називають вербним. Цього дня церква вшановує пам'ять преподобного Феодора Секіота, апостола від семидесяти Луку і апостолів Нафанаїла і Климента.
Про головні заборони і народні прикмети 22 квітня, а також про те, хто святкує іменини сьогодні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.
Апостол від семидесяти Лука, як і Климент, був учнем святого Павла - в той час, як Нафанаїл був одним з дванадцяти апостолів Христа. Супроводжуючи святого Павла, Лука разом з ним поширював християнську віру.
Народився Лука в Антіохії, Сирія, де й прийняв християнство - хоча сам походив з родини язичників. Апостол вважається одним з перших іконописців, автором Євангелія і "Діянь апостолів", крім цього, апостол Лука був досить відомий як лікар.
Преподобний Феодор Сікеот, якого також сьогодні вшановує церква, був єпископом Анастасіополя і прославився своїм даром зцілення і передбачення. Феодор народився в благочестивій родині, в селі під назвою Сікеї, в 6 столітті.
Змалечку преподобний вирізнявся любов'ю до навчання, мудрістю та добротою - а також вмінням заспокоїти і примирити друзів. У віці 10 років Феодор смертельно захворів, однак краплі роси, які впали на нього з лику Спасителя в церкві, повернули хлопчика до життя.
В підлітковому віці преподобний пішов в аскети, отримавши за свою віру дар зцілення і владу над дикими тваринами, до того ж міг передбачати майбутнє. В 17 років юнак став священником, а за якийсь час - Анастасіопольским єпископом.
Турбота про людей і творіння чудес зробили преподобного святим ще за життя. Після його смерті, в молитвах до преподобного Феодора просили про зцілення і міцне здоров’я.
Сьогодні починається шостий тиждень посту, тож дотримуються його заборон - не вживають продукти тваринного походження. По цьому дню пращури визначали, чи можна сіяти на городі - якщо погода була гарною, починали посівні роботи.
Проте лісів, хащ та водойм остерігалися - вважали, що саме сьогодні нечиста сила збирається й водить хороводи.
Сьогодні іменини відзначають: Варфоломій, Всеволод, Віталій, Гаврило, Дмитро, Клим, Платон, Лука, Остап, Теодор, Федір.
До речі, раніше ми писали про те, коли відзначатимуть Вербну неділю.
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