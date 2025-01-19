Свято 19 січня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Неділю 19 січня - 30-та неділя після П'ятдесятниці. Сьогодні православна церква вшановує преподобного Макарія Великого Єгипетського. За старим календарем цього дня Хрещення Господнє, або Святе Богоявлення.

Про те, яке свято сьогодні 19 січня, а також про головні заборони та традиції цього дня читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Макарій Великий народився на початку IV століття, в єгипетському селі Шабшір. Ім'я святого, дане родиною, означало "благословенний".

За бажанням батьків Макарій в юності одружився, проте незабаром дружина преподобного померла. Після поховання коханої святий вирішив стати монахом, однак здійснив намір Макарій лише після смерті батьків, яких він доглядав до кінця їхніх життів.

Тоді святий вирушив у пустелю, де жив у місцевих старців. Від них Макарій перейняв досвід та спостережливість до молитов. Також після трьох років, проведених в пустелі, Макарій став учнем Антонія Великого.

Коли Макарію виповнилося 40 років, його обрали головою монахів серед ченців у Скитській пустелі. За духовні подвиги Макарія вважали святим вже за життя. Окрім смиренності, Макарій відрізнявся неабиякою добротою, яка, за переказами, дивовижно впливала на людські душі.

Крім цього, преподобний володів даром чудотворення та міг зцілювати від недугів. Також Макарій міг воскрешати мертвих.

Провівши життя в молитві, преподобний мирно спочив у віці 90 років. Його мощі зберігаються в єгипетському монастирі Святого Макарія Великого.

Що сьогодні не можна робити

Відповідно до вірувань предків, деякі дії можуть накликати нещастя або призвести до невдачі. За народними прикметами, сьогодні не можна:

обрізати волосся - з ним піде успіх

надягати темні речі - можуть бути неприємності

підписувати важливі документи - на шляху до реалізації планів можуть виникнути раптові перешкоди

Вважалося, що погода цього дня вказує на те, яким буде кінець зими та початок весни. Крім цього, вірили, що сни на 19 січня можуть віщувати про хороші події, а здійснитися вже наступного дня.

Головні прикмети цього дня

Якщо в день Макарія хуртовина - лютий буде сніжним

Сьогодні надворі тепло - початок літа буде з дощами

19 грудня погода безхмарна - до ранньої і теплої весни

Сьогодні ніч ясна - зима буде тривалою, а весна - пізньою

19 січня сильні морози - літо буде спекотним

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 19 січня день ангела відзначають: Федір, Петро, Антон, Макар, Микола.

А за старим стилем сьогодні іменини у власників таких імен: Іван, Ян.