Свято 17 серпня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий мученик Мирон був пресвітером міста Ахайї (сучасна Греція) у III столітті. Був відомий своєю добротою, милосердям, а також мужнім захистом своєї пастви.

Мирон жив у період жорстоких переслідувань християн під правлінням імператора Деція (249–251). Одного разу, під час святкування Різдва Христового, коли святий Мирон проводив богослужіння, його заарештували за наказом місцевого правителя Антипатра.

Після цього мученика піддавали жорстоким тортурам і змушували зректися своєї віри, та він залишався непохитним. Врешті-решт Святий Мирон прийняв мученицьку смерть. Його стратили у 250 році, відтявши голову.

Мученик Мирон пресвітер (зображення: blagovist.church.ua)

Що не можна робити сьогодні, 17 серпня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Ображати тварин

Сваритися з рідними

Топтати рослини.

Також не рекомендується носити чорний одяг. У старі часи вважали, що сьогодні темні кольори притягують нещастя.

Окрім цього, радять не ходити на кладовище, адже сьогодні мертві ходять один до одного у гості. Краще не заважати, щоб не розгнівати духів.

Народні прикмети і традиції цього дня

Ясна погода до вечора - насувається негода

Хмари затягнули небо - негода затримається

Спекотна погода - у вересні буде багато дощів

Стоїть гарна погода - до ранньої весни

Зірки червонуватого відтінку - чекайте на дощ і вітер

Собака з кішкою сваряться - до сімейних негараздів.

Сьогодні заведено допомагати вдовам, сиротам і знедоленим. Раніше існувала традиція викидати або спалювати старі речі. У давнину вірили, що разом із ними зникають хвороби та нещастя.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олексій, Дмитро, Павло, Ілля, Мирон, Уляна.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: