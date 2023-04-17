ua ru
Пн, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Свято 17 квітня: що заборонено, а що треба обов'язково зробити на другий день Великодня

Новость на русском →
Понеділок 17 квітня 2023 06:01
Свято 17 квітня: що заборонено, а що треба обов'язково зробити на другий день Великодня Яке свято 17 квітня (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

17 квітня 2023 року за церковним православним календарем вшановується пам'ять преподобного Йосипа Піснописця, чудотворної ікони Геронтисса, а також сьогодні Світлий понеділок - другий день Великодня, який ще називають Поливаним, Обливаним, Уливанка, Волочильним чи Великоднім понеділком.

Що можна і не можна робити в цей день - в матеріалі Styler далі.

Що треба зробити в цей день, традиції

У православних християн після Великодня починається Світла Седмиця. Кожен день тижня має свою назву і традиції.

Сьогодні - Поливаний понеділок і згідно з традиціями під час Великоднього тижня після церковної служби влаштовують хресні ходи і окроплюють віруючих святою водою.

Зазвичай цей день присвячували молитві, можна відвідати службу в храмі. Сьогодні потрібно відпустити всі образи і попросити вибачення в інших. У Світлий понеділок прийнято обмінюватися крашанками, пригощати близьких пасками.

За давніми народними традиціями, цього дня молоді хлопці обливали водою дівчат - для "очищення". А з роками на це свято водою почали поливати один одного всі люди.

Здавна вірили, що сон, який приснився в ніч проти 17 квітня, точно збудеться протягом 12 днів.

У цей день люди часто виходили з дому, щоб побачити в небі лелек. Вони вважалися захисниками доброго від злих сил. А ще говорили, що після їхнього прильоту вже встановлюється по-справжньому літня погода.

Прикмети 17 квітня:

  • якщо день сонячний і ясний - і літо таким буде;
  • дощ з самого ранку - чекай на дощове літо;
  • на деревах кора потріскалася - очікується гарна погода;
  • птахи повернулися з теплих країн, але не співають - будуть морози;
  • вдарив мороз - чекайте на багатий урожай пшениці;
  • якщо піднявся вітер, то літо буде прохолодним;
  • повільні і темні хмари - до проливних дощів.

Що в цей день не можна робити

У Поливаний понеділок не можна сумувати і думати про погане. Заборонено заздрити, бажати зла, лаятися. У цей день не можна об'їдатися і вживати без міри алкоголь.

Також заборонено:

  • прати, прибирати чи займатися ремонтом;
  • працювати в саду, на городі, займатися рукоділлям;
  • ображатися, пліткувати, лихословити.

Іменини 17 квітня відзначають:

Георгій, Йосип, Яків, Адріан, Юрій, Федір, Микита, Марія.

Раніше ми писали, які свята відзначатимуться в Україні у травні 2023.

Читайте РБК-Україна в Google News
свято в Україні Свята в Україні