Свято 17 квітня: що заборонено, а що треба обов'язково зробити на другий день Великодня

17 квітня 2023 року за церковним православним календарем вшановується пам'ять преподобного Йосипа Піснописця, чудотворної ікони Геронтисса, а також сьогодні Світлий понеділок - другий день Великодня, який ще називають Поливаним, Обливаним, Уливанка, Волочильним чи Великоднім понеділком.

Що можна і не можна робити в цей день - в матеріалі Styler далі.

Що треба зробити в цей день, традиції

У православних християн після Великодня починається Світла Седмиця. Кожен день тижня має свою назву і традиції.

Сьогодні - Поливаний понеділок і згідно з традиціями під час Великоднього тижня після церковної служби влаштовують хресні ходи і окроплюють віруючих святою водою.

Зазвичай цей день присвячували молитві, можна відвідати службу в храмі. Сьогодні потрібно відпустити всі образи і попросити вибачення в інших. У Світлий понеділок прийнято обмінюватися крашанками, пригощати близьких пасками.

За давніми народними традиціями, цього дня молоді хлопці обливали водою дівчат - для "очищення". А з роками на це свято водою почали поливати один одного всі люди.

Здавна вірили, що сон, який приснився в ніч проти 17 квітня, точно збудеться протягом 12 днів.

У цей день люди часто виходили з дому, щоб побачити в небі лелек. Вони вважалися захисниками доброго від злих сил. А ще говорили, що після їхнього прильоту вже встановлюється по-справжньому літня погода.

Прикмети 17 квітня:

якщо день сонячний і ясний - і літо таким буде;

дощ з самого ранку - чекай на дощове літо;

на деревах кора потріскалася - очікується гарна погода;

птахи повернулися з теплих країн, але не співають - будуть морози;

вдарив мороз - чекайте на багатий урожай пшениці;

якщо піднявся вітер, то літо буде прохолодним;

повільні і темні хмари - до проливних дощів.

Що в цей день не можна робити

У Поливаний понеділок не можна сумувати і думати про погане. Заборонено заздрити, бажати зла, лаятися. У цей день не можна об'їдатися і вживати без міри алкоголь.

Також заборонено:

прати, прибирати чи займатися ремонтом;

працювати в саду, на городі, займатися рукоділлям;

ображатися, пліткувати, лихословити.

Іменини 17 квітня відзначають:

Георгій, Йосип, Яків, Адріан, Юрій, Федір, Микита, Марія.