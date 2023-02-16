Свято 16 лютого: чому цей день особливий, у кого день ангела
16 лютого православна церква шанує святих Симеона та Ганну. У народі цей день називали "починка".
Що можна і не можна робити, дні ангела та прикмети цього дня – дізнайтеся нижче у матеріалі Styler.
Церква вважає святого Симеона та Анну останніми пророками Старого Завіту. А ще кажуть, що саме вони є уособленням всього ізраїльського народу, на який чекав Сина Божого і своє спасіння. Анна та Симеон також символізують той факт, що навіть у похилому віці можна отримати світло від Господа.
Наші пращури з самого ранку оглядали інвентар кінських обладунків, упряжок та возів. Якщо треба було, ремонтували.
Рано-вранці треба було помолитися, а потім усією сім'єю йти в сарай і займатися лагодженням обладунків, які знадобляться навесні.
У цей день люди моляться святим для того, щоб новонароджена дитина була здоровою, оскільки саме ці святі оберігають немовлят.
Головні прикмети 16 лютого
- Гучне цвірінькання горобців говорить про те, що найближчим часом настане весна.
- Наявність снігу – про дощове та холодне літо, а також далеку весну.
Що не можна робити у цей день
- Брати в борг гроші і одягати речі чорного кольору.
- Сьогодні не можна лаятись.
- Заборонено пити алкоголь.
Хто святкує іменини
У цей день ангела святкує Михайло, Ганна, Микола, Роман, Адріан і Павло.
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