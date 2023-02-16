Свято 16 лютого: чому цей день особливий, у кого день ангела

16 лютого православна церква шанує святих Симеона та Ганну. У народі цей день називали "починка".

Що можна і не можна робити, дні ангела та прикмети цього дня – дізнайтеся нижче у матеріалі Styler.

Церква вважає святого Симеона та Анну останніми пророками Старого Завіту. А ще кажуть, що саме вони є уособленням всього ізраїльського народу, на який чекав Сина Божого і своє спасіння. Анна та Симеон також символізують той факт, що навіть у похилому віці можна отримати світло від Господа.

Наші пращури з самого ранку оглядали інвентар кінських обладунків, упряжок та возів. Якщо треба було, ремонтували.

Рано-вранці треба було помолитися, а потім усією сім'єю йти в сарай і займатися лагодженням обладунків, які знадобляться навесні.

У цей день люди моляться святим для того, щоб новонароджена дитина була здоровою, оскільки саме ці святі оберігають немовлят.

Головні прикмети 16 лютого

Гучне цвірінькання горобців говорить про те, що найближчим часом настане весна.

Наявність снігу – про дощове та холодне літо, а також далеку весну.

Що не можна робити у цей день

Брати в борг гроші і одягати речі чорного кольору.

Сьогодні не можна лаятись.

Заборонено пити алкоголь.

Хто святкує іменини

У цей день ангела святкує Михайло, Ганна, Микола, Роман, Адріан і Павло.