ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Свято 16 лютого: чому цей день особливий, у кого день ангела

Новость на русском →
Четвер 16 лютого 2023 06:01
Свято 16 лютого: чому цей день особливий, у кого день ангела Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Styler

16 лютого православна церква шанує святих Симеона та Ганну. У народі цей день називали "починка".

Що можна і не можна робити, дні ангела та прикмети цього дня – дізнайтеся нижче у матеріалі Styler.

Церква вважає святого Симеона та Анну останніми пророками Старого Завіту. А ще кажуть, що саме вони є уособленням всього ізраїльського народу, на який чекав Сина Божого і своє спасіння. Анна та Симеон також символізують той факт, що навіть у похилому віці можна отримати світло від Господа.

Наші пращури з самого ранку оглядали інвентар кінських обладунків, упряжок та возів. Якщо треба було, ремонтували.

Рано-вранці треба було помолитися, а потім усією сім'єю йти в сарай і займатися лагодженням обладунків, які знадобляться навесні.

У цей день люди моляться святим для того, щоб новонароджена дитина була здоровою, оскільки саме ці святі оберігають немовлят.

Головні прикмети 16 лютого

  • Гучне цвірінькання горобців говорить про те, що найближчим часом настане весна.
  • Наявність снігу – про дощове та холодне літо, а також далеку весну.

Що не можна робити у цей день

  • Брати в борг гроші і одягати речі чорного кольору.
  • Сьогодні не можна лаятись.
  • Заборонено пити алкоголь.

Хто святкує іменини

У цей день ангела святкує Михайло, Ганна, Микола, Роман, Адріан і Павло.

Дізнайтеся також, коли українці відзначать Великдень за православним та католицьким календарем.

Крім того, читайте, чи буде вихідним 8 березня 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
свято в Україні Свята в Україні