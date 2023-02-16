Праздник 16 февраля: почему этот день особенный, у кого день ангела

16 февраля православная церковь почитает святых Симеона и Анну. В народе этот день назывался "починка".

Что можно и нельзя делать, дни ангела и приметы этого дня – узнайте ниже в материале Styler.

Церковь считает святого Симеона и Анну последними пророками Ветхого Завета. А еще говорят, что именно они являются олицетворением всего израильского народа, который ждал Сына Божия и свое спасение. Анна и Симеон также символизируют тот факт, что даже в преклонном возрасте можно получить свет от Господа.

Наши предки с самого утра осматривали инвентарь лошадиных доспехов, упряжек и повозок. Если нужно было, делали ремонт.

Рано утром нужно было помолиться, а потом всей семьей идти в сарай и заниматься починкой доспехов, которые потребуются весной.

В этот день люди молятся святым для того, чтобы новорожденный ребенок был здоров, так как именно эти святые оберегают младенцев.

Главные приметы 16 февраля

Громкое чириканье воробьев говорит о том, что в ближайшее время наступит весна.

Наличие снега – о дождливом и холодном лете, а также далекой весне.

Что нельзя делать в этот день

Брать взаймы деньги и надевать вещи черного цвета.

Сегодня нельзя ругаться.

Запрещено пить алкоголь.

Кто празднует именины

В этот дату день ангела празднует Михаил, Анна, Николай, Роман, Адриан и Павел.