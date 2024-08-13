Свято 14 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела
Свято 14 серпня - завтра православні українці святкують перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке завтра свято у церковному календарі
Перенесення мощей святого Феодосія Печерського - важлива подія для Києво-Печерської лаври і православної церкви. Феодосій, який жив у XI столітті, був засновником цього монастиря і видатним церковним діячем.
Святий Феодосій народився близько 1008 року в Василькові, біля Києва. Молодим він приєднався до Києво-Печерського монастиря, який очолював святий Антоній Печерський. Феодосій відомий своєю відданістю, благочестям і працею над розвитком монастиря.
Теодосій помер 3 травня 1074 року і був похований у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Його мощі виявилися чудотворними, і багато людей отримували зцілення через поклоніння ним.
14 серпня 1091 року мощі святого Теодосія перенесли до нової церкви Успіння Пресвятої Богородиці, яку він сам збудував. Ігумен Іоанн і брати монастиря знайшли мощі нетлінними, що підтвердило святість Теодосія. Він шанується як один із найбільших святих Києво-Печерської лаври.
Феодосій Печерський, ікона (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити завтра
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Сваритися та лихословити
- Вживати алкогольні напої
- Ходити у брудному одязі
- Відмовляти у допомозі.
Також не рекомендується готувати будь-які страви з тіста, навіть пісні. Раніше вважали, що порушивши цю заборону, можна накликати фінансові негаразди.
Народні прикмети і традиції 14 серпня
- Вітер слабкий - восени буде мало опадів
- Сильний вітер - буде холодний вересень
- Зоря червоного кольору - скоро стане вітряно.
Також за народними звичаями завтра було заведено свататися до дівчат, вважали, що це останній сприятливий літній день, щоб зробити це.
У кого завтра день ангела
Сьогодні іменини святкують: Василь, Володимир, Олександр, Олексій, Аркадій, Матвій, Микола, Семен, Федір, Євдокія, Єва.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Всесвітній день ящірки
- Всесвітній день каліграфії
- День вигулу черепахи
- День зведення татуювання.
Раніше ми розказували про церковні заборони та правила: навіщо вони і чому вважаються важливими.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, УПЦ Благовіст, Вікіпедія.