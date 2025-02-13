Свято 13 лютого: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

В четвер 13 лютого православна церква вшановує преподобного Мартиніана, благовірного князя Костянтина Острозького. За старим календарем сьогодні - день пам'яті святих безсрібників мучеників Кира та Іоанна і з ними мучениці Афанасії і дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.

Про те, яке свято сьогодні 13 лютого, а також про головні заборони та традиції цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Мартиніан Кесарійський, якого також називають Мартиніаном Палестинським, народився наприкінці IV століття. Про родину та дитинство святого згадок не залишилось.

Відповідно до переказів з церковних книг, в юності Мартиніан вирушив до пустелі, в якій прожив самітником близько 25 років, отримавши дар чудотворення. Коли про це пішли чутки, до відлюдника почали проходити місцеві за мудрістю, змусивши Мартиніана шукати усамітнення на острові.

Крім цього, одна жінка намагалася вмовити святого відкинути чисте життя. Проте її пропозиції були марними, натомість вона сама покаялася та пішла до монастиря. Після тривалих років життя на острові, Мартиніан повернувся до рідного міста, де вів праведне життя до самої смерті.

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Костянтин Василь Острозький, якого вшановують цього дня, вважається одним з важливих захисників православної віри, а також просвітителем та благодійником.

Костянтин народився 1526 року, його батьком був князь Костянтин Іванович Острозький. Після смерті батька Костянтин виховувався матір'ю, завдяки якій здобув хорошу освіту.



Костянтин Василь Острозький (зображення: wikipedia.org)

Після здобуття влади князь переніс резиденцію до Острога, перетворивши місто на центр православної духовності. Попри те, що Костянтин дбав про українське православ'я, він також цікавився творами католицьких богословів.

З Острога розпочалося національне відродження, зокрема було засновано академію навколо князівської резиденції, а також зібрано велику бібліотеку з численними творами християнства.

Крім цього, завдяки острозькій друкарні в 1580 році у світ вийшов повний текст Біблії у перекладі, так звана Острозька Біблія.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні лежить сніг - навесні буде холодно.

13 лютого сніг тане - до теплої весни.

Погода сьогодні морозна та без опадів - літо буде спекотним.

13 лютого сонячно - така погода триматиметься впродовж тривалого часу, однак разом з морозами.

Якщо цього дня хмарно, то весна буде холодною.

Сьогодні навколо сонця можна побачити коло туману - піде сніг, а якщо навколо місяця з'явились червоні кільця - до морозів.

Синиці співають голосно - весна незабаром прийде.

Що сьогодні не можна робити

За народними уявленнями, щоб не позбутися щастя, сьогодні не можна:

шити та вишивати - може погіршитись зір

планувати значні покупки - до фінансових проблем

позичати в когось гроші - борги буде складно віддати

У кого сьогодні день ангела

За новим календарем, 13 лютого день ангела відзначають: Володимир, Віра, Світлана, Ганна, Євген, Ірина, Зоя, Іван, Микола, Павло, Михайло, Василь, Тимофій.

До того ж за старим календарем сьогодні іменини святкують власники таких імен: Микита, Віктор, Ілля, Іван.