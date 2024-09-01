Свято 1 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Сьогодні, 1 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого преподобного Симеона Стовпника і матері його Марти за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий преподобний Симеон Стовпник, відомий також як Симеон Старший, є видатною фігурою у християнській аскетичній традиції. Народився він приблизно в 390 році в селі Сисан, що в провінції Кілікія на території сучасної Туреччини. Його мати, Марта, також шанується як свята за своє праведне життя.

Симеон з дитинства вирізнявся глибокою релігійністю. Вже у 13 років він почув проповідь про блаженства, яка так його вразила, що він вирішив присвятити своє життя Богові. Молодим хлопцем Симеон вступив до монастиря, де занурився у молитву та сувору аскезу. Однак цього йому було замало, і він вирішив усамітнитися в пустелі, де провів кілька років у пості та молитві.

Згодом Симеон прийняв рішення піднятися на стовп - високу колону, щоб ще більше віддалитися від мирських спокус і повністю присвятити себе служінню Богу. Цей вид аскези, відомий як стовпництво, став символом його самозречення. Протягом 37 років Симеон жив на цьому стовпі, який з часом сягнув висоти 18 метрів. Він постійно молився, давав настанови і благословення всім, хто приходив до нього.

Слава про Симеона Стовпника поширилася далеко за межі Сирії. До нього приїжджали імператори, князі і прості люди, шукаючи мудрості та духовної підтримки. Симеон помер у 459 році, залишаючись на своєму стовпі до останнього дня.

Його мати, свята Марта, присвятила своє життя вихованню сина у вірі і підтримувала його у духовних пошуках. Після смерті її також канонізували, і тепер її пам’ять вшановують разом з пам'яттю її сина.

Ікона Симеона Стовпника (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 1 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Допускати негативні думки

Жалітися на життя

Злословити, лаятися та сваритися

Підмітати або мити підлогу.

Також не рекомендується цього дня виходити за поріг будинку та починати далекі подорожі. Вони точно закінчаться погано.

Народні прикмети і традиції цього дня

Похмурий ранок - до дощової осені

Сильно кусаються комахи - буде зміна погоди

Гуси вже відлетіли в теплі краї - до ранньої зими

Тепла і сонячна погода - так буде і взимку.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Семен, Марфа, Наталія, Тетяна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: