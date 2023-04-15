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Святкові подарунки для окупантів. Українцям показали, як захисники готуються до Великодня (фото)

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Україна, Субота 15 квітня 2023 13:45
Святкові подарунки для окупантів. Українцям показали, як захисники готуються до Великодня (фото) Як українські воїни готуються до Великодня 2023 (фото: facebook.com/kommander.nord)
Автор: Юлія Гаюк

Уже завтра, 16 квітня, за православним календарем українці відзначатимуть Великдень. В умовах повномасштабної війни волонтери та цивільні роблять усе, щоб захисники по лінії фронту могли бодай на мить відчути свято. Проте самі військові також не відстають!

Як Збройні Сили України готуються до святкування Великодня, показали на сторінці ОК "Північ" у Facebook.

"Великдень тільки завтра, а наші захисники вже готують "святкові подарунки" для окупантів. Цей дух предків-козаків зламати не під силу нікому", - йдеться у повідомленні.

Бійці також вирішили дотриматися українських традицій і взялися до розмальовування. Однак не яєць, як ви могли подумати, а боєприпасів.

Святкові подарунки для окупантів. Українцям показали, як захисники готуються до Великодня (фото)Святкові подарунки для окупантів. Українцям показали, як захисники готуються до Великодня (фото)Святкові подарунки для окупантів. Українцям показали, як захисники готуються до Великодня (фото)

Українські захисники готуються до Великодня (фото: facebook.com/kommander.nord)

На фото видно, як військові малюють різні візерунки на гранатах. Для цього вони використали звичайні фарби, а серед кольорів найчастіше обирали синій і жовтий.

Святкові подарунки для окупантів. Українцям показали, як захисники готуються до Великодня (фото)Святкові подарунки для окупантів. Українцям показали, як захисники готуються до Великодня (фото)Святкові подарунки для окупантів. Українцям показали, як захисники готуються до Великодня (фото)Святкові подарунки для окупантів. Українцям показали, як захисники готуються до Великодня (фото)

Українські захисники готуються до Великодня (фото: facebook.com/kommander.nord)

Раніше ми розповідали трагічну історію загибелі Артура Асадова, батько якого воює на стороні росіян.

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