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Священик з Херсона був у полоні у окупантів: його били кийком і намагалися зґвалтувати

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Херсон, Понеділок 25 квітня 2022 13:21
Священик з Херсона був у полоні у окупантів: його били кийком і намагалися зґвалтувати Священик з Херсона розповів про знущання окупантів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Священик Сергій Чудинович, якого викрали з Херсонської церкви 30 березня, розповів про полон і про те, що йому вдалося пережити.

Про це священнослужитель повідав на відео в Facebook.

Всього в полоні Сергій був один день, військові змушували його зізнатися, що він - член територіальної оборони, били, катували й навіть хотіли згвалтувати.

"Коли мене забрали з церкви, на мене наділи шапку, і я поїхав в машині з окупантами, які були в масках і балаклавах. Потім привезли в приміщення, яке виявилося приміщенням Головного управління Нацполіції в Херсоні", - розповів Чудинович.

"Там зі мною спочатку проводили ввічливу розмову, а потім мене звинуватили в тому, що я член територіальної оборони. Це не так. Далі на мене наділи шапку, зав'язали ніс і шию. І сказали, що я дві години буду думати. Мені не давали пити воду, не пускали в туалет, взяли зразок ДНК і відбитки пальців", –додав він.

Після цього почалися тортури. Священика били кийком в область серця, по ногах, душили, не давали пити, а потім замість води дали горілку.

"Дали в руки кийок помацати і сказали, що мене згвалтують ним. Били, потім почали розстібати штани, роздягли, поставили на коліна, притиснули і сказали, що запхають в мене кийок. Я прощався з життям, молився. Намагалися зґвалтувати", - розповів священнослужитель.

За його словами, від страху він підписав якийсь документ, зараз за це йому соромно.

"Я хочу, щоб усі знали, як вони поводяться з людьми, і що все відео, де люди кажуть, що їх не катували - неправда", - сказав він.

6 квітня священнослужитель зміг втекти на підконтрольну Україні територію. Там він звернувся в поліцію і розповів про причини своєї співпраці з окупантами.

Як ми писали раніше, російські солдати вимагають з матері українського полоненого гроші, інакше стратять її сина.

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